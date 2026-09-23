Consejo Ciudadano llama a reforzar la prevención del bullying y el acoso digital

Ante la entrada en vigor de la regulación nacional para el uso de celulares y tabletas en las escuelas, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México llamó a fortalecer la convivencia escolar y las acciones de prevención del bullying, tanto dentro de las aulas como en los entornos digitales.

La nueva regulación entrará en vigor el próximo 3 de noviembre en primarias y secundarias, as y los estudiantes podrán llevar sus dispositivos en la mochila, pero no podrán utilizarlos durante las clases ni los recreos, salvo en casos de emergencia. En educación media superior, cada institución determinará las condiciones para su empleo con fines pedagógicos, mientras que en educación superior se promoverá un uso responsable y seguro.

La medida ocurre en medio del debate sobre los efectos que puede tener el uso excesivo de pantallas y redes sociales en la atención, las emociones, el aprendizaje y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano, desde 2019 ha atendido 2,721 reportes de bullying. De estos, 14% corresponde a agresiones en espacios digitales, una proporción que coloca a este tipo de violencia en el tercer lugar entre las agresiones más frecuentes, después de la física con 29%, y la verbal 27%.

Por nivel educativo, 47% de los reportes corresponde a secundaria, 27% a primaria y 18% a educación media superior.

Ante este panorama, el organismo consideró que la regulación del uso de dispositivos debe acompañarse de educación digital, comunicación familiar y herramientas para prevenir e identificar el bullying y el acoso en espacios digitales, debido a que la convivencia entre estudiantes no termina cuando salen del salón de clases.

Desde 2022, el Consejo Ciudadano ha sensibilizado a 28 mil 386 estudiantes y docentes mediante pláticas y actividades lúdicas de prevención de la violencia escolar. Además, brinda atención psicológica, contención emocional, orientación a madres, padres y cuidadores, intervenciones psicoeducativas, canalización y seguimiento de casos.

El organismo también participa en las Jornadas de Sensibilización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil, coordinadas por la Secretaría de Educación Pública, la Autoridad Educativa Federal y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), con el objetivo de contribuir a la construcción de entornos escolares seguros.

Para madres, padres y cuidadores, el Consejo Ciudadano recomienda estar atentos a cambios en el estado de ánimo, comportamiento o motivación escolar de niñas, niños y adolescentes, mantener una comunicación abierta, informar a la escuela ante posibles casos y fortalecer las redes de apoyo.

En situaciones de acoso digital, aconseja no responder a las agresiones, bloquear a quien las realiza y conservar la información para poder reportarla. La prevención, añade, también requiere acompañar a quienes ejercen el acoso mediante el diálogo y, cuando sea necesario, apoyo psicológico para trabajar emociones como el enojo, la frustración o la inseguridad.

Ante cualquier situación de violencia escolar, el Consejo Ciudadano ofrece orientación psicológica y jurídica gratuita a través de la Línea de Seguridad y Chat de Confianza, 55 5533 5533, disponible las 24 horas.