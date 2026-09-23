Julieta Ramírez llama a fortalecer la unidad y defender la soberanía nacional en Baja California

Julieta Ramírez

Julieta Ramírez llamó a su militancia y simpatizantes en Baja California a fortalecer la unidad, regresar al territorio y mantener una comunicación permanente con la ciudadanía, ante lo que calificó como una campaña mediática basada en “mentiras, calumnias y desinformación” contra la Cuarta Transformación.

En un posicionamiento, la representante de Morena sostuvo que enfrenta una estrategia de desgaste que, desde su perspectiva, es impulsada por sectores de la derecha y por intereses extranjeros que buscarían debilitar la legitimidad del movimiento y vulnerar la soberanía nacional.

Ante este escenario, planteó como una de sus principales tareas defender la soberanía del país y respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum, además de mantener a la población informada y organizada.

El movimiento convocó a fortalecer la unidad interna y retomar el trabajo territorial mediante recorridos, diálogo directo y escucha de las demandas ciudadanas.

Llaman a definir el futuro de Baja California

Como parte de sus planteamientos, pidió a su militancia informar a la población sobre sus acciones y convocar a más ciudadanos a participar en la defensa de lo que el partido identifica como conquistas de la Cuarta Transformación.

Asimismo, llamó a mantener la organización política y social para definir, junto con la ciudadanía, el rumbo que deberá seguir Baja California.

El posicionamiento plantea que las prioridades inmediatas son “fortalecer la unidad, organizarnos, regresar al territorio, informar al pueblo y escuchar a la gente”, además de promover la participación de más mexicanas y mexicanos en las decisiones sobre el futuro de la entidad.

Las afirmaciones sobre una supuesta estrategia impulsada por intereses extranjeros forman parte del posicionamiento político de Morena y no se presentan en el texto como hechos independientes verificado