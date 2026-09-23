Suspenden temporalmente el Pozo 42-A por reparación de fuga de agua en Atizapán

El Gobierno Municipal de Atizapán de Zaragoza informó que el Pozo 42-A será detenido de manera temporal para realizar trabajos de reparación de una fuga en la red de agua potable, ubicada sobre la calle Insurgentes.

De acuerdo con el aviso emitido por las autoridades municipales, la suspensión temporal del pozo se llevará a cabo mientras se realizan las labores necesarias para atender la falla y reparar la fuga que se encuentra en la red de distribución. Debido a estos trabajos, algunas colonias y zonas del municipio podrían presentar afectaciones en el servicio de agua potable, por lo que el gobierno municipal pidió a los habitantes tomar las previsiones necesarias mientras concluyen las labores. Entre las zonas que aparecen en el aviso como afectadas se encuentran La Remolacha, Leyes de Reforma, La Libertad, El Zacamol, El Arenal, CNC e Insurgentes. Las autoridades señalaron que la interrupción del funcionamiento del Pozo 42-A es temporal y está relacionada directamente con los trabajos de reparación de la fuga localizada en la calle Insurgentes.

El servicio de agua potable es utilizado diariamente por los habitantes para realizar diferentes actividades, por lo que la suspensión del pozo puede generar complicaciones para las familias de las zonas señaladas. Ante esta situación, el gobierno municipal recomendó a la ciudadanía tomar las medidas necesarias y organizar el uso del agua disponible durante el periodo en que se desarrollen las labores. El aviso no establece una fecha o un horario específico para la conclusión de los trabajos, por lo que los habitantes deberán mantenerse atentos a la información que emita el Gobierno Municipal de Atizapán de Zaragoza sobre el restablecimiento del servicio.

Suspenden temporalmente el Pozo 42-A por reparación de fuga de agua en Atizapán

La reparación de la fuga tiene como objetivo mejorar las condiciones de la red de agua potable y evitar que la problemática continúe afectando el suministro. Las labores forman parte de las acciones para mantener en funcionamiento la infraestructura hidráulica del municipio. Las autoridades municipales también pidieron comprensión a los habitantes de las zonas afectadas ante las posibles molestias que puedan ocasionar los trabajos. Señalaron que las acciones son necesarias para atender la fuga y garantizar un mejor servicio de agua potable.

La reparación de este tipo de fallas es importante debido a que las fugas en las redes de distribución pueden ocasionar pérdidas de agua y afectar el suministro para los usuarios. Por ello, el personal encargado deberá realizar los trabajos correspondientes para solucionar el problema y posteriormente permitir que el Pozo 42-A vuelva a operar. Mientras se realizan las labores, se recomienda a los vecinos de La Remolacha, Leyes de Reforma, La Libertad, El Zacamol, El Arenal, CNC e Insurgentes tomar precauciones y administrar el agua con la que cuenten.

El Gobierno Municipal reiteró que el objetivo de estos trabajos es garantizar un mejor servicio de agua potable para la población y atender la fuga localizada en la red de la calle Insurgentes. Finalmente, las autoridades agradecieron la comprensión de los habitantes y señalaron la importancia de que la ciudadanía tome las previsiones necesarias durante el periodo de reparación. Los habitantes de las zonas señaladas deberán permanecer atentos a los canales oficiales del Ayuntamiento para conocer cualquier actualización relacionada con los trabajos y el restablecimiento del servicio de agua potable.