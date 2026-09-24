SSEM refuerza estrategia de investigación e inteligencia para combatir delitos de alto impacto en el Edomex

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), reforzó el Plan Emergente de Atención a Homicidios Dolosos, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, dando prioridad a la investigación e inteligencia para atender delitos de alto impacto, identificar a los posibles generadores de violencia y llevarlos ante la autoridad competente.

El Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que del 21 al 23 de septiembre, se registraron 22 homicidios en 20 municipios, situación que motivó la convocatoria en la Mesa de Paz, por parte de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el establecimiento de dicho plan, principalmente en la zona oriente de la entidad y puntos carreteros.

Como parte de estas acciones, la SSEM desplegó 450 elementos, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional reforzó su presencia con la Guardia Nacional, con 250 efectivos, el despliegue también se reflejó en la obtención y análisis de información para identificar a quienes pudieran estar relacionados con homicidios dolosos.

El funcionario destacó que la estrategia ha permitido concentrar esfuerzos en los municipios donde se detectó mayor incidencia de estos delitos y señaló que durante septiembre se habían concretado 29 detenciones de probables responsables.

Como parte de este plan, la Secretaría de Seguridad identificó el uso de motocicletas como un elemento recurrente en los hechos analizados, pues alrededor de 80% de estos delitos fueron cometidos con este tipo de vehículos, por lo que se han reforzado los filtros y revisiones en 20 municipios considerados dentro de la zona focalizada.

La estrategia también incorporó el análisis de imágenes obtenidas mediante sistemas de videovigilancia para establecer rutas de desplazamiento y posibles puntos de escape de los responsables.

El Secretario indicó que las investigaciones se desarrollaron en coordinación con las Fiscalías General de la República (FGR), y General de Justicia del Estado de México (FGJEM), para determinar las circunstancias y posibles causas relacionadas con los homicidios, entre ellas posibles disputas entre grupos delictivos o actividades vinculadas con el narcomenudeo.