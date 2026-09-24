Aumenta el sector logístico en el Edomex: Estafeta y Geodis anuncian inversiones de casi 300 mdp

Aumenta el sector logístico en el Edomex

El Gobierno del Estado de México se ha convertido en un punto estratégico para la actividad logística del país, con nuevos proyectos de las empresas Estafeta y Geodis, que en conjunto representan inversiones por cerca de 300 millones de pesos.

Laura González Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico, destacó que la inversión de estos proyectos muestran que la entidad mantiene condiciones favorables para el crecimiento del sector, gracias a su infraestructura, conectividad y amplio mercado de consumo.

Estafeta es una empresa mexicana especializada en servicios de mensajería, paquetería y soluciones logísticas, la cual mantiene su apuesta por el Estado de México, donde ha destinado y programado inversiones por 193 millones de pesos para adecuaciones y ampliaciones operativas, con más de mil 500 empleos.

La entidad constituye un nodo central para la red nacional de Estafeta y para la operación logística de la zona metropolitana. La empresa cuenta con 38 sucursales en territorio mexiquense, por lo que sus proyectos de expansión reflejan la importancia del estado dentro de su estrategia nacional.

Por su parte, Geodis es una empresa de origen francés especializada en soluciones de transporte, almacenamiento, logística, distribución y optimización de cadenas de suministro, que ampliará sus operaciones en Tultepec con una inversión de 100 millones de pesos y la creación de 100 empleos.

En el Estado de México, Geodis cuenta con infraestructura y operaciones en Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán, Tlalnepantla de Baz y Tultepec. Con su nuevo proyecto, la empresa aumentará su capacidad operativa en territorio estatal.

El Estado de México cuenta con 3 mil 473 unidades económicas del sector logístico, que emplean a más de 716 mil personas. Además, concentra 389 unidades económicas con actividades catalogadas como centros de distribución, cifra que coloca a la entidad en el primer lugar nacional.