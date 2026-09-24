Romina Contreras inicia obras de repavimentación e infraestructura en Las Canteras, Huixquilucan

Durante la jornada número 183 del programa social y de atención ciudadana “Huixquilucan Contigo 24/7”, celebrada en la colonia Las Canteras, la alcaldesa Romina Contreras Carrasco anunció el inicio de la primera etapa de repavimentación con concreto hidráulico de la calle Monte Alto, así como la instalación de nuevo equipamiento deportivo para la juventud de la zona.

La presidenta municipal destacó que la intervención en la calle Monte Alto transformará una vialidad clave del municipio para hacerla más segura, resistente y duradera en beneficio de los peatones y automovilistas que transitan diariamente por el lugar.

Asimismo, como parte de las acciones orientadas al bienestar de las familias y el fomento a la salud, la alcaldesa confirmó que se colocarán nuevas barras de calistenia para incentivar la actividad física entre los jóvenes de la comunidad.

“Mi compromiso es seguir trabajando 24/7 por ustedes”, reiteró Romina Contreras ante los vecinos, reafirmando que su administración mantendrá los recorridos permanentes en las comunidades para atender de primera mano las necesidades en infraestructura y servicios públicos.

Bajo la administración de Romina Contreras, se han repavimentado más de 217 kilómetros de vialidades como parte de sus programas de obra pública.