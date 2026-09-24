Centro forense para personas no identificadas registra 50% de avance en Iztapalapa: Brugada

La construcción del Centro de Resguardo Temporal y Tratamiento Forense de Personas Fallecidas, No Identificadas y No Reclamadas de la Ciudad de México, en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa, registra un avance superior a 40 por ciento y cercano a la mitad de los trabajos, informó el Gobierno capitalino durante una supervisión de la obra.

El proyecto representa una inversión de 142 millones de pesos y se desarrolla sobre una superficie de 6 mil 117 metros cuadrados. Contará con capacidad para 2 mil 500 gavetas destinadas al resguardo temporal de cuerpos y 12 mil 384 osarios para restos óseos, además de áreas administrativas, laboratorios y espacios especializados para estudios de identificación humana.

Centro forense para personas no identificadas registra 50% de avance en Iztapalapa: Brugada

La Secretaría de Obras y Servicios prevé concluir la construcción en diciembre de 2026, para que el centro pueda comenzar operaciones a principios de 2027 bajo la responsabilidad del Poder Judicial de la Ciudad de México y el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO).

El complejo estará integrado por 12 edificios y diversas áreas de soporte. En sus instalaciones se contemplan plantas de tratamiento de aguas residuales y de aguas rojas, sistema contra incendios, planta eléctrica de emergencia para garantizar el suministro continuo de energía, sistemas de captación y eliminación de olores y bacterias, así como infraestructura para captar y reutilizar agua de lluvia.

Según la explicación técnica presentada durante el recorrido, las gavetas serán construidas mediante sistemas prefabricados y contarán con mecanismos de sellado para evitar la salida de líquidos y olores. El diseño también permite una eventual ampliación de otras 2 mil 500 gavetas, con lo que la capacidad podría llegar a 5 mil espacios.

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Identificación y restitución, objetivo central

La jefa de Gobierno, Clara Brugada explicó que el centro surgió a partir de las demandas planteadas por familias de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda durante reuniones realizadas el año pasado.

Detalló que el inmueble permitirá resguardar cuerpos y restos humanos de manera individualizada, ordenada, localizable y con trazabilidad, además de facilitar la toma de muestras genéticas, el cruce de información con familiares y bases de datos y la revisión de casos antiguos mediante nuevas técnicas forenses.

“La búsqueda no termina cuando se encuentra un cuerpo, termina cuando sabemos quién es y puede regresar con dignidad a su familia”, sostuvo, al señalar que una nueva muestra genética, información proveniente de otra entidad o una tecnología distinta pueden permitir la identificación de una persona años después.

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La mandataria informó además que los 30 compromisos iniciales establecidos para fortalecer la política de búsqueda de personas en la capital presentan un avance global de 83 por ciento.

Las acciones mencionadas fueron la operación del Centro Integral de Apoyo y Búsqueda, donde trabajan más de 300 servidores públicos, el Gabinete de Búsqueda de alto nivel y el incremento al presupuesto de la Comisión de Búsqueda.

Añadió que ya se trabaja con colectivos y familias para definir los siguientes 20 compromisos de la estrategia.

La fiscal general de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján, informó que la Unidad Central Especializada para la Identificación Humana y Búsqueda de Familias ha permitido identificar mil 488 personas fallecidas y localizar a las familias de 495 de ellas.

También mencionó que ya funciona un registro de personas fallecidas no identificadas que incorpora herramientas de inteligencia artificial para analizar información y apoyar los procesos de identificación.

En el Panteón Civil de Dolores, agregó, concluyeron dos fases del Plan de Exhumaciones e Identificaciones Forenses, con la recuperación de 45 individuos, de los cuales 13 han sido identificados.

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Adiós al modelo de fosas comunes

El titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, afirmó que el proyecto busca sustituir el modelo tradicional de resguardo en fosas comunes por un sistema especializado en conservación, identificación y restitución.

Precisó que el carácter “temporal” del centro responde a que el objetivo no es mantener indefinidamente los restos, sino identificarlos, localizar a sus familiares y restituirlos. Durante el recorrido explicó que los cuerpos permanecerán inicialmente en las gavetas y, posteriormente, los restos podrán ser trasladados a osarios bajo condiciones controladas de humedad y trazabilidad.

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto detalló que el proyecto requirió meses de investigación y comparación con centros similares del país, con el propósito de incorporar estándares técnicos y facilitar su operación.

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez anunció que la demarcación instalará un pozo de absorción para evitar inundaciones en el acceso al centro durante la temporada de lluvias. También solicitó al Gobierno capitalino apoyar la rehabilitación de una planta de composta en otro punto de la alcaldía, debido a que el espacio donde actualmente funciona dejará de utilizarse.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, destacó que la coordinación entre las instituciones será fundamental para el funcionamiento del centro y sostuvo que la identificación forense constituye también una vía para garantizar el derecho de las familias a conocer el destino de sus seres queridos.