Naucalpan inicia la rehabilitación de la Avenida Rio Bravo tras 40 años de abandono

El Presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, dio el banderazo de inicio a la rehabilitación integral de la Avenida Río Bravo, en la colonia México 86, vialidad que no había recibido una intervención integral durante los últimos 40 años.

La obra forma parte de las acciones que impulsa su gobierno para atender vialidades y comunidades que durante años permanecieron en el abandono, con el objetivo de fortalecer una infraestructura que permanezca y beneficie a las futuras generaciones.

“La transformación de Naucalpan está en marcha y no se va a detener. No venimos a las comunidades con las manos vacías, venimos con obras, programas y soluciones. Donde llegamos, hay una acción de gobierno, una obra o una solución en marcha”, expresó.

A través de la Dirección de Obras Públicas se intervendrán mil 413 metros cuadrados, con la rehabilitación de la superficie de rodamiento mediante concreto hidráulico y la renovación de las redes de drenaje sanitario y agua entubada, para recuperar de manera integral la infraestructura urbana de esta zona, además de la renivelación de pozos de visita, construcción de banquetas y guarniciones nuevas.

Estas acciones beneficiarán directamente a más de 40 mil habitantes de Naucalpan, particularmente a las familias de México 86 y de comunidades vecinas, como Luisa Isabel Campos Jiménez Cantú, Los Cuartos II, Las Huertas Segunda y Tercera Sección, entre otras.

El alcalde destacó que, a poco más de año y medio de administración, se ha cumplido aproximadamente 80% de los compromisos establecidos al inicio del gobierno, sin embargo, señaló que las nuevas necesidades de las comunidades representan retos que también serán atendidos.

Adelantó que continuarán los trabajos de recuperación de vialidades y espacios públicos en México 86, Huertas, Lomas de los Remedios, Poza Honda, El Cobradero y Minas Palacio, entre otras comunidades.

Destacó la coordinación con el Gobierno de México y la Presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente mediante el tren de pavimentación, estrategia que permitirá ampliar la atención de vialidades y mejorar las condiciones de movilidad en diferentes zonas del municipio.

También dio a conocer que la Universidad Nacional Rosario Castellanos ya cuenta con una segunda generación de estudiantes y más de 2 mil jóvenes en la unidad de Los Cipreses y mencionó el proyecto de una nueva preparatoria Margarita Maza, entre El Torito y San Agustín.

Anunció que también se analiza la construcción de una preparatoria en la zona de México 86, con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas para las y los jóvenes.