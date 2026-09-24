Tlalnepantla amplia su red de Cocinas para el Bienestar en el municipio

El Gobierno de Tlalnepantla, encabezado por el Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz, mantiene en operación 37 Cocinas del Bienestar y proyecta la apertura de tres espacios adicionales antes de finalizar el año, además de estructurar la ampliación del presupuesto para el próximo ejercicio fiscal. Estas acciones se realizan con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria en el municipio.

El compromiso de la administración con este proyecto ha impactado directamente en el bienestar de miles de habitantes. El proyecto ha logrado alcanzar la cifra de 565,797 raciones servidas en el presente año. Cada centro brinda atención diaria a entre 80 y 250 personas, registra la mayor afluencia entre adultos mayores y madres de familia que acuden por alimentos para sus familias.

El Programa Cocinas del Bienestar, ofrece desayunos y comidas completas, nutritivas y balanceadas a bajo costo para apoyar la economía familiar y combatir el hambre.

La ubicación de estos centros responde a un análisis de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) e indicadores de vulnerabilidad social, además que aprovecha y rehabilita inmuebles municipales que se encontraban en desuso para construir nuevas sedes.

Bajo la administración del Alcalde Raciel Pérez Cruz, el Ayuntamiento asume la inversión total del programa para la adquisición de insumos, mantenimiento y dignificación de las instalaciones.

La cuota de recuperación recauda recursos que se asignan equitativamente como apoyo económico a las tres voluntarias que integran el equipo de trabajo en cada cocina, por inmueble según el volumen de raciones atendidas.

El programa municipal está concebido con un enfoque incluyente y accesible para la población local y personas en tránsito.

Además el Gobierno de Tlalnepantla mantiene esquemas permanentes de supervisión en el Oriente y Poniente a través de coordinadores y monitores que verifican de manera constante la preparación de los alimentos y el estado de la infraestructura, para garantizar los estándares de calidad, higiene y operatividad.