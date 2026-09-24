Capturan a 7 ladrones de vehículos en Iztapalapa y MH y desmantelan taller

Detenidos El inmueble ubicado en la colonia Culhuacán, en Iztapalapa, estaba habilitado como taller para desmantelar motocicletas. (SSC)

La policía capitalina detuvo a detuvieron a siete personas presuntamente relacionadas con el desmantelamiento de vehículos con reporte de robo.

Se trata de Adrián “N”, de 44 años, y Daniel “N”, de 40 años, en la alcaldía Iztapalapa.

También Juan Ramón “N”, de 46 años; Nankeys Nini “N”, de 50 años; Jesús Manuel “N”, de 39 años; Héctor Alexander “N”, de 46 años, y Gerson Rafael “N”, de 29 años, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los oficiales de la SSC identificaron dos viviendas en las alcaldías Miguel Hidalgo e Iztapalapa, en las que, al parecer, eran utilizadas para el almacenamiento de motocicletas con reporte de robo.

Los efectivos policiales ingresaron al primer inmueble, ubicado en la calle Sur 130, colonia América, alcaldía Miguel Hidalgo, donde posiblemente se almacenaban vehículos robados y aparentes sustancias ilícitas, los uniformados aseguraron tres placas de motocicleta con reporte de robo, ocho cartuchos útiles de diversos calibres, un arma de fuego tipo pluma, 20 dosis de metanfetamina y 20 dosis de cocaína en piedra.

Además, en otro inmueble, ubicado en la calle Morelos, colonia Culhuacán, alcaldía Iztapalapa, el cual posiblemente era utilizado para desmantelar, los policías aseguraron tres motocicletas con reporte de robo, 20 dosis de cocaína en piedra, 20 dosis de metanfetamina y una báscula gramera.

El predio asegurado presuntamente era utilizado por por los implicados para el desmantelamiento de motocicletas y motonetas robadas en la Ciudad de México y el Estado de México.