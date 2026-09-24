Brugada rechaza Museo del Ejército en Chapultepec; “el área está protegida”, afirma

MÉXICO, D.F., 31MARZO2015.- Cientos de capitalinos y vacionistas acuden este martes de vacaciones al Bosque de Chapultepec. FOTO: RODOLFO ANGULO /CUARTOSCURO.COM (Photographer: Rodolfo Angulo)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se pronunció en contra de la construcción de un Museo del Ejército en el Bosque de Chapultepec, al señalar que el área donde se pretende desarrollar el proyecto tiene valor ambiental y no está permitido construir.

Cuestionada por medios de comunicación sobre el proyecto de la Secretaría de la Defensa Nacional, la mandataria capitalina confirmó que su administración recibió una solicitud y que actualmente es analizada por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

“Recibimos una solicitud por parte de la Defensa, la Sedema está analizándola y lo importante es que es un área de valor ambiental donde no se puede construir”, señaló.

De esta manera, Brugada fijó una postura contraria al proyecto, aunque aclaró que la solicitud presentada por la Defensa aún se encuentra en revisión por las autoridades capitalinas.

El planteamiento ocurre tras darse a conocer el proyecto, al que vecinos de la zona y el PAN, se han opuesto.

La jefa de Gobierno sostuvo que la condición ambiental de la zona es el principal elemento que deberá considerarse para determinar la viabilidad del proyecto.

El proyecto que impulsa la Secretaría de la Defensa Nacional contempla la construcción de un complejo cultural militar en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, que incluiría un Museo del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, así como un Centro Nacional de Historia Militar.

Contempla tener una superficie de 55 mil 624 metros cuadrados, mayor a la plancha del Zócalo a capitalino y una inversión estimada de mil 658 millones de pesos, con un periodo de construcción de 36 meses.