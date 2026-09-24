Sheinbaum informa inversión por 400 mdd y 1,300 empleos en Nuevo León

Rueda de prensa de Claudia Sheinbaum en México (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que LEGO realizará una inversión de 400 millones de dólares en Nuevo León, proyecto que contempla la creación de aproximadamente mil 300 empleos y la ampliación de las capacidades de manufactura, empaque y almacenamiento de la compañía.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde participaron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y Nancy Sánchez Moya, directora general y vicepresidenta senior de Manufactura para América de LEGO.

Los recursos, equivalentes a unos 8 mil 600 millones de pesos, serán destinados al complejo que la empresa mantiene en Ciénega de Flores. La expansión se llevará a cabo de manera gradual hasta 2029 y contempla 62 mil metros cuadrados de nueva infraestructura industrial.

Las instalaciones previstas son un nuevo edificio de empaque y un almacén automatizado de alta capacidad, con los que LEGO busca ampliar su capacidad productiva y fortalecer sus procesos de logística y manufactura.

La directora general y vicepresidenta senior de Manufactura para América Latina de Lego, Nancy Sánchez Moya, habla durante una rueda de prensa este jueves en el Palacio Nacional de la Ciudad de México

Nancy Sánchez explicó que el proyecto responde al crecimiento global de la compañía y a la necesidad de incrementar sus capacidades para atender la demanda de sus productos. La directiva mencionó también el talento especializado, la infraestructura logística y el ecosistema manufacturero que la empresa ha encontrado en Nuevo León.

LEGO comenzó operaciones en el estado en 2008 y actualmente su complejo de Ciénega de Flores es considerado la mayor instalación productiva de la compañía a nivel mundial. La nueva inversión se suma a las ampliaciones realizadas anteriormente en el mismo sitio.

La empresa prevé incorporar aproximadamente mil 300 nuevos trabajadores como parte de esta etapa de crecimiento. Además, Sánchez Moya señaló que más de 90 por ciento de los proveedores de la operación son mexicanos y que la compañía busca ampliar esa red.

Por su parte, Ebrard indicó que el proyecto puede generar una mayor demanda para actividades relacionadas con la fabricación de juguetes y sectores que suministran materiales como polímeros, pigmentos, adhesivos, siliconas y otros plásticos.

La ampliación anunciada se desarrollará durante los próximos tres años, con nuevas instalaciones y la incorporación progresiva del personal asociado al proyecto.