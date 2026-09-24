“No me voy a meter”: Sheinbaum ante reclamos del PT

Claudia Sheinbaum, presidenta de México durante su participación en la Conferencia del Pueblo realizada en Palacio Nacional (Graciela López Herrera)

La presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó de las diferencias surgidas entre Morena y el Partido del Trabajo (PT) en torno a la construcción de alianzas y la definición de candidaturas para las elecciones de 2027.

En su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada por las inconformidades expresadas desde el PT, entre ellas las del integrante de su Coordinadora Nacional, Benjamín Robles, quien ha demandado “piso parejo” y ha advertido incluso sobre una posible ruptura de la alianza.

Ante ello, Sheinbaum respondió que no intervendría en la controversia y señaló que se trata de asuntos correspondientes a la alianza electoral que construye Morena.

“No me voy a meter, la verdad. Son temas de la alianza electoral que está haciendo Morena”.

La presidenta indicó que corresponde a la dirigencia morenista, así como a diputadas y diputados del partido, fijar una postura sobre el diferendo. En particular, mencionó a la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel.

Más allá de la disputa entre los partidos, Sheinbaum mencionó el mecanismo que Morena ha establecido para elegir a quienes encabezarán los procesos electorales. Explicó que el partido determinó utilizar encuestas para seleccionar a sus coordinadores.

La mandataria federal dijo que la persona que resulte de ese procedimiento será quien ocupe la coordinación correspondiente en un estado, municipio o distrito, bajo un esquema que, afirmó, Morena ha utilizado de manera habitual.

La discusión ocurre mientras Morena, PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) buscan definir su estrategia conjunta para 2027. Los tres partidos anunciaron en junio su intención de participar unidos en las 17 elecciones de gubernatura previstas para ese año.

Sin embargo, también establecieron que la manera en que se concretarían las coaliciones y la definición de las candidaturas tendrían que resolverse de manera particular en cada estado.

El PVEM había planteado inicialmente una alianza con Morena y PT en 16 entidades, mientras que la situación de San Luis Potosí quedó abierta.

En este contexto, Morena impulsa un proceso coordinado para definir perfiles mediante sus mecanismos internos, entre ellos las encuestas. El PT participa en ese proceso, pero ha expresado desacuerdos respecto de la forma en que se está determinando la distribución de las candidaturas del próximo año.

Sheinbaum reiteró que la controversia específica sobre la alianza entre Morena y el PT debe ser resuelta por el propio partido, sin que ella intervenga en la definición.