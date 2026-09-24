Sheinbaum espera definición de la FGR sobre posible huachicol en Guanajuato

FGR aún revisa permisos por 59 millones de litros de hidrocarburo en Guanajuato: Sheinbaum

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la investigación sobre el origen y la situación legal de más de 59 millones de litros de hidrocarburo asegurados en Guanajuato, mientras continúa con la revisión de los permisos de las empresas relacionadas con el combustible.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este que consultó a la fiscal general, Ernestina Godoy, sobre el avance del caso y que la dependencia federal todavía analiza la documentación correspondiente.

“Pregunté a la fiscal y me dijo que siguen revisando los permisos y que ellos van a informar en su momento”, señaló durante la conferencia mañanera del 24 de septiembre.

La mandataria también fue cuestionada sobre si, ante las versiones de que el combustible no correspondería a un caso de huachicol, ya podía descartarse esa posibilidad. Sheinbaum respondió que será necesario esperar a que concluya la revisión de los permisos.

“Pues hasta que la Fiscalía no cierre la revisión de todos los permisos”, afirmó.

El caso involucra a la empresa Gas Natural del Noroeste, perteneciente a Grupo SIMSA, señalada inicialmente por un presunto caso de huachicol en San José Iturbide. La compañía ha sostenido que cuenta con los permisos necesarios para almacenar combustible y ha rechazado que se trate de huachicol.

Según la información difundida por la FGR, el volumen asegurado supera los 59 millones de litros y comprende gasolina regular, gasolina premium y diésel.

La institución indicó que no todas las empresas involucradas habían presentado documentación suficiente para acreditar plenamente la legalidad del origen, manejo y destino del hidrocarburo.

Cómo comenzó la investigación

La indagatoria de la Fiscalía Federal en Guanajuato se inició el 3 de julio de 2026, a partir de la detención de una persona que presuntamente descargaba combustible de una pipa con capacidad para 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz.

Posteriormente, el 17 de septiembre, la FGR informó sobre diversas órdenes de cateo que llevaron al hallazgo de los más de 59 millones de litros de hidrocarburo cuyo origen aún no había sido acreditado plenamente.

Por la dimensión del expediente, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo la carpeta de investigación. Las diligencias incluyen la revisión de empresas vinculadas, documentación y la trazabilidad financiera y fiscal relacionada con el combustible.

La investigación busca establecer si existen delitos en materia de hidrocarburos o posibles irregularidades fiscales.

Sheinbaum deja el resultado en manos de la Fiscalía

La presidenta también evitó pronunciarse sobre el señalamiento relacionado con la destitución del delegado de la FGR en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, mencionada en relación con el caso y una presunta confusión.

Sheinbaum reiteró que corresponde a la propia Fiscalía informar sobre los resultados de las investigaciones y sobre la situación de los permisos de la empresa involucrada.