Cabildo de Texcoco aprueba nombramiento en Seguridad Pública y Movilidad

El Cabildo de Texcoco aprobó por unanimidad el nombramiento de Erick Hugo Ruiz Elizalde como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y secretario de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad. El nombramiento fue aprobado durante la LIII Sesión Ordinaria de Cabildo, encabezada por el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, donde también se abordaron temas relacionados con la administración pública y la participación ciudadana.

De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, la designación tiene como objetivo contar con una persona encargada de atender los asuntos legales de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad, así como participar en los trabajos de la Comisión de Honor y Justicia. Durante la reunión, el secretario del Ayuntamiento, Efrén Ortiz Gómez, presentó ante el pleno la propuesta para que Erick Hugo Ruiz Elizalde ocupara el cargo. La propuesta fue analizada por los integrantes del Cabildo, quienes consideraron su experiencia y trayectoria dentro del servicio público.

Antes de aprobarse el nombramiento, Roberto Hernández Romero, director de Seguridad Pública y Movilidad, explicó la necesidad de realizar este cambio dentro de la dependencia municipal. El funcionario señaló que el anterior responsable de la Unidad de Asuntos Jurídicos dejó el cargo después de ser designado como director de Fomento Económico, por lo que el área quedó vacante.

Ante esta situación, se planteó la incorporación de un nuevo responsable para continuar con las labores jurídicas y administrativas relacionadas con la corporación de seguridad municipal. Después de revisar el perfil de Ruiz Elizalde, los integrantes del Cabildo votaron a favor de su nombramiento por unanimidad. Posteriormente, se llevó a cabo la toma de protesta de ley, en la que el nuevo funcionario asumió el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución y el reglamento interno de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad. Erick Hugo Ruiz Elizalde cuenta con 16 años de experiencia en el servicio público policial en el Estado de México. Además, es licenciado en Derecho por el Instituto Universitario México.

De acuerdo con la información presentada ante el Cabildo, durante los últimos cuatro años se ha desempeñado en el área de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad de Texcoco. El Ayuntamiento destacó que el análisis de perfiles forma parte de las acciones del Cabildo para seleccionar a personas que puedan desempeñar funciones dentro de la administración municipal.

Durante la misma sesión también se presentó una propuesta relacionada con el Sistema Municipal Anticorrupción. El secretario del Ayuntamiento planteó la publicación de una convocatoria para conformar la comisión ciudadana encargada de participar en la elección del Comité de Participación Ciudadana de este sistema. La propuesta fue aprobada en lo general por el pleno del Cabildo. Posteriormente, una vez que se presente formalmente ante el órgano de gobierno municipal, se contempla autorizar su publicación para que la ciudadanía pueda conocer la convocatoria y participar en el proceso.

Con estos acuerdos, el Cabildo de Texcoco dio continuidad a los trabajos relacionados con la organización de la administración municipal, particularmente en áreas vinculadas con la seguridad pública, los asuntos jurídicos y la participación ciudadana. El nuevo titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos deberá dar seguimiento a los asuntos legales de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad, además de participar como secretario de la Comisión de Honor y Justicia, de acuerdo con las funciones establecidas para el área.