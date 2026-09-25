Realizan jornada de vacunación y esterilización para animales de compañía en Atizapán

Con el objetivo de promover el cuidado y bienestar de los animales de compañía, la Unidad de Control y Bienestar Animal realizó una Jornada de Vacunación Antirrábica y Esterilización, con la que acercó diferentes servicios a familias de distintas colonias y de la cabecera municipal.

Durante la jornada, perros y gatos recibieron atención como parte de las acciones para prevenir enfermedades y fomentar una tenencia responsable entre las familias del municipio.

Vacunación antirrábica y esterilización para prevenir enfermedades

Uno de los principales servicios ofrecidos fue la aplicación de vacunas antirrábicas, una medida preventiva para proteger a los animales de compañía y reducir los riesgos relacionados con esta enfermedad.

Además, se llevaron a cabo esterilizaciones, como parte de las acciones encaminadas al control responsable de la población animal. Con estas actividades, las autoridades municipales buscan contribuir a evitar la reproducción no planificada de perros y gatos y promover una mayor responsabilidad entre sus propietarios.

La jornada permitió que las familias de diferentes colonias pudieran acceder a estos servicios sin tener que trasladarse a otros lugares, por lo que la Unidad de Control y Bienestar Animal destacó la importancia de acercar este tipo de actividades a las comunidades.

Promueven una cultura de tenencia responsable

Las acciones también buscan fortalecer una cultura de cuidado y protección de los animales de compañía, recordando que tener una mascota implica responsabilidades relacionadas con su alimentación, salud, higiene y seguridad.

Durante la actividad, las familias participantes tuvieron la oportunidad de llevar a sus perros y gatos para recibir los servicios disponibles, como parte de las estrategias que se realizan para atender las necesidades de los animales en el municipio.

El gobierno municipal señaló que este tipo de jornadas forman parte del trabajo que se realiza para impulsar el bienestar animal y fomentar una convivencia responsable entre las personas y sus mascotas.

Buscan ampliar los servicios a más comunidades

La participación de las familias también fue reconocida por las autoridades, quienes agradecieron a quienes acudieron con sus animales de compañía y aprovecharon los servicios proporcionados durante la jornada.

De acuerdo con el mensaje difundido por el gobierno municipal, la intención es continuar acercando estos servicios a distintas zonas del municipio para que más familias puedan acceder a acciones de prevención y cuidado animal.

La vacunación antirrábica y la esterilización forman parte de las estrategias de bienestar animal, ya que permiten proteger la salud de las mascotas y contribuir al control responsable de la población de perros y gatos.

Además, estas jornadas representan una oportunidad para que las familias conozcan la importancia de mantener bajo cuidado a sus animales de compañía y asumir las responsabilidades que implica tenerlos en casa.

Las autoridades municipales reiteraron su compromiso de continuar trabajando en favor de los animales de compañía mediante actividades que permitan acercar servicios a las diferentes comunidades de Atizapán.

Finalmente, el Ayuntamiento hizo un llamado a las familias a fortalecer una cultura de cuidado, protección y tenencia responsable, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de perros y gatos y seguir impulsando programas que favorezcan tanto la salud de los animales de compañía como una convivencia responsable dentro de las comunidades del municipio.