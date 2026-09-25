Morena busca que pensión alimenticia de hijos de padres divorciados incluya gastos de viajes

Economía mexicana (Crisanta Espinosa Aguilar)

La ruptura de una relación entre los padres no debería traducirse en una disminución de las condiciones materiales y el nivel de vida de niñas, niños y adolescentes, por lo que desde el Congreso de la Ciudad de México Morena plantean reformas para fortalecer el derecho a recibir una pensión alimenticia y garantizar su bienestar integral.

En ese sentido, la diputada Ceci Vadillo propuso modificar el Código Civil capitalino para establecer que, en casos de divorcio, la pensión alimenticia contemple no sólo alimentación y necesidades básicas, sino también educación en todos sus niveles, actividades extracurriculares, culturales y deportivas, así como gastos necesarios para viajes y esparcimiento.

La iniciativa busca que, en la medida de lo posible, se preserven las condiciones materiales y el estilo de vida que niñas, niños y adolescentes tenían antes de la separación de sus padres.

La también presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local señaló que el incumplimiento de las pensiones alimenticias puede afectar directamente el acceso de la infancia a alimentación, salud, educación y recreación.

Vadillo Obregón sostuvo que, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los retrasos en el pago de pensiones suelen presentarse después de los primeros seis meses de dictada una sentencia y pueden prolongarse durante años.

La legisladora advirtió además que el impago intencional o la manipulación de la pensión alimenticia puede constituir violencia económica y, cuando se utiliza como una forma de control o castigo contra la madre a través de los hijos, puede constituir violencia vicaria.

Por ello, la propuesta plantea incorporar al Código Civil la preservación de las condiciones materiales disfrutadas antes de la separación como parte de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa también contempla adicionar el artículo 41 Bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, con el propósito de fortalecer su derecho al bienestar físico, emocional, educativo y social.

De acuerdo con la diputada, estas modificaciones buscan reforzar el principio del interés superior de la niñez y evitar que una separación familiar implique una pérdida en el bienestar de los hijos.

“En su conjunto, estas reformas buscan evitar que la ruptura familiar se traduzca en pérdida de bienestar para la niñez”, señaló Vadillo Obregón.