Más de 3 mil personas esperan un trasplante en CDMX: Brugada

Más de 3 mil 300 personas esperan actualmente un trasplante en la Ciudad de México, principalmente de riñón, por lo que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, llamó a fortalecer la donación de órganos y fijó como objetivo que la capital avance “hasta que no haya listas de espera”.

En la capital, 2 mil 392 personas esperan un riñón, 783 una córnea, 125 un hígado y 14 un corazón. En contraste, durante 2025 sólo 464 personas aceptaron donar un órgano, de acuerdo con la información difundida durante el acto realizado en el Museo Yancuic, en Iztapalapa.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México señaló que la entidad concentra más de 50 mil donantes voluntarios registrados, alrededor de una cuarta parte del total nacional. Siete de cada 10 donadores voluntarios capitalinos son mujeres y 60 por ciento tiene entre 18 y 34 años.

Durante este año, en la Ciudad de México se han realizado 738 trasplantes de córnea, 314 de riñón, 87 de hígado y 21 de corazón, considerando tanto instituciones públicas como hospitales privados. La capital cuenta además con 60 hospitales autorizados para efectuar estos procedimientos.

Ante la persistencia de la lista de espera, el Gobierno capitalino anunció una campaña de sensibilización para promover el registro de donantes voluntarios y el consentimiento familiar. La estrategia será acompañada por acciones de difusión y por la exposición “Respétame Hasta la Muerte”, integrada por obras de 21 artistas mexicanos.

Más de 3 mil personas esperan un trasplante en CDMX: Brugada

Facilitan registro de donantes mediante Llave Mx

La secretaria de Salud Pública de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, señaló que una de las prioridades es avanzar hacia un escenario en el que ninguna persona que necesite un trasplante tenga que permanecer en una lista de espera.

Explicó que la atención debe abarcar toda la cadena, desde la prevención y atención oportuna de enfermedades que pueden provocar daños irreparables en los órganos, hasta la disponibilidad de personal especializado, instituciones preparadas y mecanismos de coordinación para realizar los trasplantes.

Informó que una persona donante puede beneficiar hasta a siete personas mediante sus órganos y a más de 75 a través de sus tejidos. Para quienes desean registrarse como donadores voluntarios, indicó que el trámite puede realizarse mediante Llave Mx, utilizando el formato oficial del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).

Para completar el registro se requiere contar con CURP, código postal, correo electrónico y número celular. Una vez dentro de la plataforma, se puede llenar el formato oficial y descargar la tarjeta de donante.

La funcionaria subrayó, sin embargo, que además de registrar la voluntad de donar es fundamental comunicar esa decisión a familiares y personas cercanas, para que conozcan y respeten la determinación.

La representante de la Secretaría de Salud federal, María Alejandra Alegría Arrieta, informó que el gobierno federal mantiene la campaña “Por un México Sin Lista de Espera”, enfocada en proporcionar información y combatir mitos relacionados con la donación.

Destacó que, mediante la coordinación entre la Secretaría de Salud, el Centro Nacional de Trasplantes y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, se busca simplificar y digitalizar el proceso de manifestación de voluntad a través de Llave Mx.

Además, en agosto se estableció un convenio entre el Centro Nacional de Trasplantes, la Secretaría de Salud capitalina y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para facilitar la intervención oportuna del Ministerio Público en casos de donación de órganos y tejidos.

Más de 3 mil personas esperan un trasplante en CDMX: Brugada

La jefa de Gobierno, Clara Brugada agregó que la Ciudad de México ocupa el primer lugar nacional tanto en número de donantes como en trasplantes realizados y señaló que en 2025 la capital se ubicó en la primera posición del índice de desempeño global de procesos de donación y trasplante.

Como parte de las acciones locales, mencionó la estrategia “Código Vida, Ola Verde”, mediante la cual se da prioridad vial a los traslados de órganos destinados a trasplantes, con el objetivo de agilizar su llegada a los hospitales.

También planteó que el próximo año se realice una campaña de mayor alcance para promover la donación y llamó a incrementar el número de personas registradas como donantes. La mandataria indicó que el objetivo es que la solidaridad de los habitantes de la capital se traduzca en una nueva cultura de donación.

La exposición “Respétame Hasta la Muerte” permanecerá en el Museo Yancuic hasta el 18 de octubre y posteriormente será presentada en el Museo Nacional de la Cruz Roja, del 20 de octubre al 27 de noviembre.

La muestra utiliza pinturas y piezas intervenidas para abordar la donación, la vida y la muerte desde distintas perspectivas. Algunas obras fueron realizadas sobre cascos de motocicleta, con un mensaje adicional de prevención ante accidentes, particularmente entre personas jóvenes.

La doctora María del Sol García Ortegón, primera mujer en realizar un trasplante de corazón en México, destacó que detrás de cada procedimiento existe una persona que decidió donar y una familia que aceptó esa decisión en un momento de pérdida.

El paciente trasplantado José Manuel Echeverry Biestheer, quien recibió un riñón, señaló que recibir un órgano implica también la responsabilidad de cuidarlo mediante alimentación adecuada, medicamentos y seguimiento médico.

Familiares de donantes también compartieron sus experiencias y llamaron a hablar del tema en los hogares. Las autoridades insistieron en que la decisión de donar puede registrarse en vida, pero debe ser conocida por la familia para favorecer que la voluntad sea respetada después de la muerte.

Hasta el 27 de septiembre, algunos monumentos y fuentes de la Ciudad de México serán iluminados de verde como parte de las actividades por el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos.