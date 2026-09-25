PAN pide transparentar consulta sobre ordenación de la ZMVM

Pide un proceso de consulta pública más accesible, transparente y participativo respecto al Programa de Ordenación de la ZMVM

El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Andrés Atayde, pidió fortalecer y transparentar el proceso de consulta pública del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

El legislador señaló que la ciudadanía debe contar con un proceso de consulta más accesible, con información suficiente para participar y conocer qué ocurrirá con sus propuestas.

El legislador señaló que el programa tendrá implicaciones en temas que impactan directamente a millones de habitantes, como vivienda, movilidad, agua, infraestructura, protección del suelo de conservación y prevención de inundaciones.

“La planeación metropolitana no puede hacerse desde un escritorio ni resolverse con un enlace de internet”, afirmó.

Atayde reconoció la necesidad de actualizar el instrumento de ordenación de la ZMVM; señaló que ha cambiado desde la emisión del programa vigente. Sin embargo, sostuvo que la coordinación entre las entidades involucradas no debe traducirse en una reducción de la participación ciudadana.

Como parte de sus observaciones, cuestionó que el proyecto, integrado por 196 páginas con mapas, estrategias y una agenda metropolitana, se encuentre principalmente disponible en una plataforma federal y pidió una mayor difusión a través de los canales oficiales de la Ciudad de México.

El panista señaló que participar en la consulta no debe limitarse al envío de comentarios, sino que debe existir información clara, tiempo suficiente para analizar el proyecto y mecanismos para conocer cuáles propuestas ciudadanas fueron incorporadas y cuáles fueron rechazadas, así como las razones de cada determinación.

También pidió identificar a los Pueblos y Barrios Originarios que pudieran resultar afectados por las disposiciones del programa y garantizar, cuando corresponda, una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.

“No basta con publicar un documento. No basta con abrir un correo electrónico”, enfatizó.

Entre las medidas planteadas se encuentran difundir de manera accesible el proyecto completo en los medios oficiales de la capital, emitir respuestas fundadas y motivadas a las opiniones ciudadanas y hacer pública una metodología para integrar las propuestas recibidas de las cuatro entidades que conforman la Zona Metropolitana.

Asimismo, pidió explicar de qué manera el Programa de Ordenación Metropolitana impactará los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial que corresponden al Congreso capitalino y a las alcaldías.

El panista aclaró que su bancada no se opone a la coordinación metropolitana, sino que busca que ésta se desarrolle bajo criterios de transparencia, participación ciudadana y respeto a las atribuciones de las autoridades locales.

“Una consulta sin información suficiente no es consulta. Una participación sin respuestas no es participación. Y una planeación sin ciudadanía no es democrática”, concluyó.