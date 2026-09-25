Realizan Mesa de Paz Comunitaria en El Tejocote, Ecatepec

Autoridades municipales realizaron una Mesa de Paz Comunitaria en la colonia El Tejocote, con el objetivo de escuchar las inquietudes de las y los habitantes y conocer las principales necesidades relacionadas con la seguridad y el bienestar de la comunidad.

La reunión fue encabezada por la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, quien estuvo acompañada por directoras y directores de diferentes áreas del gobierno municipal. Durante el encuentro, las autoridades tuvieron un acercamiento con vecinas y vecinos de la colonia para conocer directamente sus preocupaciones. La actividad forma parte de las acciones de atención comunitaria que buscan establecer comunicación entre las autoridades y la población. Durante la Mesa de Paz, las personas asistentes pudieron plantear sus inquietudes y expresar las situaciones que consideran importantes para mejorar las condiciones de su comunidad.

De acuerdo con el gobierno municipal, escuchar a la ciudadanía es una parte importante para conocer las problemáticas que existen en las diferentes colonias de Ecatepec, debido a que las necesidades pueden variar dependiendo de cada zona. En El Tejocote, la reunión permitió que habitantes y funcionarios municipales compartieran puntos de vista y buscaran establecer mecanismos de trabajo conjunto para atender las situaciones que fueron planteadas durante el encuentro.

La presencia de responsables de distintas áreas del gobierno municipal también tuvo como objetivo facilitar la atención de las peticiones de los habitantes, al contar con funcionarios de diferentes dependencias que pueden conocer de manera directa las necesidades de la población. Las Mesas de Paz Comunitaria son espacios en los que las autoridades buscan mantener un contacto más cercano con las comunidades. A través de estas reuniones, se pretende conocer las condiciones de las colonias y establecer comunicación con quienes viven diariamente en ellas.

Durante la jornada en El Tejocote, las autoridades señalaron que la seguridad y el bienestar de una colonia también requieren de la participación de la ciudadanía. Por ello, se planteó la importancia de sumar esfuerzos entre habitantes y gobierno para atender las necesidades que se presentan en la zona. El encuentro también permitió que las y los vecinos fueran escuchados por representantes de distintas áreas municipales, quienes recibieron las inquietudes expresadas durante la reunión.

La administración municipal señaló que continuará realizando este tipo de encuentros en diferentes comunidades de Ecatepec, con la intención de mantener comunicación directa con la población y conocer las problemáticas que requieren atención. Para los habitantes, estos espacios representan una oportunidad para expresar de manera directa sus preocupaciones ante las autoridades y buscar alternativas para atenderlas. La participación vecinal también puede ayudar a identificar situaciones que requieren intervención de las diferentes áreas municipales. El gobierno municipal reiteró que el diálogo con las comunidades forma parte de las acciones que se realizan para atender las necesidades de la población.

La Mesa de Paz Comunitaria realizada en El Tejocote concluyó con el compromiso de continuar trabajando de manera conjunta entre autoridades y ciudadanía, así como mantener abiertos los canales de comunicación para dar seguimiento a las inquietudes planteadas. Ecatepec busca mantener un acercamiento con las distintas colonias y conocer de primera mano las situaciones que enfrentan sus habitantes, principalmente aquellas relacionadas con la seguridad y el bienestar de las comunidades.