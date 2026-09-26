Ataque directo en Metro Hidalgo ¿Quién era la víctima y qué dicen las autoridades sobre el ataque? (@SSC_CDMX)

Durante la noche del viernes 25 de septiembre, una riña resultó en la muerte de una persona por un ataque armado. El hecho ocurrió a un costado del metro en la estación Hidalgo, en la esquina de Paseo de la Reforma y Basilio Badillo, en inmediaciones de la colonia Tabacalera en la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Quién era la víctima y cómo ocurrió la agresión en Metro Hidalgo?

De acuerdo a los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, tres sujetos se encontraban discutiendo a un costado del metro Hidalgo, la cual es una zona conocida por ser punto de reunión entre la comunidad 4:20.

La riña pasó a los golpes y posteriormente escaló a una balacera; al escucharse las detonaciones, las personas alrededor corrieron hacia el metro para resguardarse y los sospechosos supuestamente aprovecharon para huir de la escena.

Minutos después del ataque, las autoridades capitalinas y los servicios de emergencia arribaron al lugar de los hechos, en el que atendieron a un hombre de entre 35 y 40 años; sin embargo, al ser trasladado al hospital, fue diagnosticado sin signos vitales. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima.

Investigación en curso: Grabaciones del C5 y operativo de la SSC

Derivado de la agresión, el personal del C2 Centro realizó labores de monitoreo para la búsqueda en la zona, por lo que fue identificado un hombre de 21 años, quien presuntamente sería el agresor, y a quien se le fue asegurada un arma de fuego.

Además, los policías también detuvieron a un hombre de 27 años, quien supuestamente está relacionado con los hechos. De acuerdo a la SSC, los sujetos fueron detenidos para ser trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien se encargará de las diligencias correspondientes.