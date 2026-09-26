Congreso CDMX llama a reforzar la prevención del suicidio entre jóvenes

Depresión masculina En 2024 se registraron 8 mil 856 defunciones por suicidio en México

El Congreso de la Ciudad de México pidió reforzar las acciones de prevención del suicidio y atención a la salud mental, particularmente entre adolescentes y jóvenes, luego de que se reportaran 493 suicidios en la capital durante 2025.

El llamado fue dirigido a la Secretaría de Salud Pública y al Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA), a propuesta del diputado Omar Alejandro García Loria, vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI.

El Punto de Acuerdo fue aprobado con el fin de fortalecer las campañas, programas y servicios de orientación, detección oportuna y atención profesional relacionados con la prevención del suicidio.

El legislador señaló que, de acuerdo con los datos citados del INEGI, en 2024 se registraron 8 mil 856 defunciones por suicidio en México, equivalente a una tasa de 6.8 por cada 100 mil habitantes.

Para la Ciudad de México, refirió que durante 2025 se registraron 493 casos, con una tasa de 5.3 por cada 100 mil habitantes.

García Loria advirtió que la atención debe concentrarse también en los grupos de población con mayor incidencia. De acuerdo con los datos expuestos, entre ellos se encuentran mujeres de 15 a 19 años y hombres de 20 a 24 años.

Ante este panorama, el diputado planteó que las acciones de prevención no se limiten al Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, sino que se mantengan durante todo el año.

Consideró que las campañas para prevenir el suicido deben enfocarse en brindar información y orientación, reducir los estigmas relacionados con la salud mental y facilitar el acceso a atención profesional en escuelas, hospitales y comunidades.

“La prevención del suicidio es hablar antes que nada del valor de la vida y hacerlo desde aquí implica asumir que detrás de cada cifra existe una persona, una familia y una historia que merece ser atendida con sensibilidad, con responsabilidad y sobre todo a tiempo”, señaló.

El legislador aclaró que la propuesta no busca sustituir las acciones existentes, sino fortalecerlas y mejorar la coordinación institucional para acercar oportunamente los servicios de salud mental a adolescentes y jóvenes.

“Prevenir el suicidio no empieza cuando llega una emergencia. Empieza mucho antes, cuando una persona sabe que no está sola y que pedir ayuda también es una forma de seguir adelante”, concluyó.