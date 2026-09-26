¿Hay Doble Hoy No Circula este sábado en CDMX y Edomex? lo que tienes que saber del hoy No Circula este 26 de septiembre 2026

La pregunta que muchos automovilistas se hacen este sábado es: ¿hay Doble Hoy No Circula este 26 de septiembre de 2026? La respuesta, hasta el último reporte disponible, es no. Aunque durante septiembre ya hubo episodios de contaminación que modificaron la circulación en el Valle de México, para este sábado se mantiene el esquema habitual del programa.

Eso significa que no hay una restricción extraordinaria para todos los vehículos, pero sí hay varios autos que tendrán quepermanecer en casa.

¿Hay Doble Hoy No Circula este sábado 26 de septiembre?

Por ahora, el Doble Hoy No Circula no está activo en Ciudad de México y Estado de México, debido a que no se encuentra vigente una contingencia ambiental que obligue a ampliar las restricciones.

La situación es especialmente relevante porque a mediados de septiembre se activó la Fase I de contingencia ambiental por ozono y, en aquella ocasión, las medidas extraordinarias alcanzaron incluso un domingo.

Para este sábado 26 de septiembre, sin embargo, el programa funciona bajo sus reglas normales. La restricción comienza a las 5:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas.

¿Qué autos no circulan el 26 de septiembre de 2026?

Aquí viene la parte que conviene revisar antes de arrancar.

Este sábado corresponde al cuarto sábado del mes, por lo que deberán descansar:

Vehículos con holograma 2 , sin importar la terminación de su placa.

, sin importar la terminación de su placa. Vehículos con holograma 1 cuya placa termine en número par: 0, 2, 4, 6 u 8 .

cuya placa termine en número . Vehículos con placas foráneas, de acuerdo con las condiciones del programa.

Estas restricciones aplican en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Por eso, si tu placa termina en 0, 2, 4, 6 u 8 y tienes holograma 1, este sábado toca buscar otra forma de moverte.

¿Qué autos sí pueden circular?

La buena noticia para algunos conductores es que los vehículos con holograma 0 y 00 no tienen restricción por el programa sabatino.

También están contemplados entre las excepciones los autos eléctricos e híbridos, además de determinados vehículos de emergencia, transporte y otros casos específicos establecidos por las autoridades.

¿Qué pasa si circulo cuando mi auto no debe hacerlo?

Saltarse el Hoy No Circula puede convertirse rápidamente en un gasto bastante menos divertido que el plan del sábado.

Las sanciones pueden incluir una multa y, dependiendo de las circunstancias, el traslado del vehículo a un depósito. Por eso, antes de salir conviene revisar no solamente la terminación de la placa, sino también el holograma de verificación.

Y hay otro detalle importante: las condiciones ambientales pueden cambiar. Si se activara una contingencia, las autoridades podrían establecer medidas adicionales y modificar temporalmente las restricciones.

Por ahora, para este 26 de septiembre de 2026, la indicación es clara: no hay Doble Hoy No Circula y se mantiene el calendario sabatino habitual.