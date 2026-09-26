Operativo Otomí deja 89 detenidos en 34 municipios del Edomex

El Operativo Otomí, implementado en el Estado de México con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, dejó como resultado la detención de 89 personas en 34 municipios de la entidad, informó la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

La estrategia tiene como uno de sus principales objetivos contener y reducir los homicidios dolosos, principalmente en municipios de la zona oriente del Estado de México, donde se reforzaron las acciones de vigilancia y seguridad.

Para realizar este despliegue participan más de 6 mil elementos de distintas instituciones, entre ellas la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), policías municipales y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con el reporte de las autoridades, de las 89 personas detenidas, cinco contaban con órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado. Las otras 84 fueron detenidas en flagrancia por su probable participación en diferentes hechos delictivos.

Entre los delitos relacionados con estas detenciones se encuentran delitos contra la salud, encubrimiento por receptación, portación de arma de fuego, robo y feminicidio en grado de tentativa, entre otros. Las autoridades señalaron que las personas fueron puestas a disposición de las instancias correspondientes para continuar con las investigaciones.

Además de las detenciones, durante las primeras acciones del Operativo Otomí fueron intervenidos más de 80 inmuebles en distintos puntos del Estado de México. Al menos una decena de estos lugares quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Entre los municipios donde se realizaron estas acciones se encuentran Toluca, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Valle de Chalco, Tultitlán, Tezoyuca, Texcoco y Melchor Ocampo. En estos lugares se llevaron a cabo diferentes labores de seguridad e investigación.

Durante los operativos también fueron asegurados vehículos y motocicletas que presuntamente estarían relacionados con hechos delictivos, así como unidades que contaban con reporte de robo. También se localizaron armas de fuego de diferentes calibres y sustancias con características de ilícitas, las cuales fueron entregadas a las autoridades para las investigaciones correspondientes.

El despliegue contempla diferentes acciones para reforzar la presencia de las corporaciones de seguridad. Entre ellas se encuentran patrullajes, rondines, revisiones, inspecciones y recorridos a pie y en vehículos.

También se instalarán de manera aleatoria Puestos de Atención Ciudadana en zonas consideradas prioritarias. A estas acciones se suman sobrevuelos preventivos con el helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Las autoridades también utilizarán herramientas tecnológicas para apoyar las labores de vigilancia, como las cámaras del sistema C5 y drones. Con esto se busca contar con mayor información para identificar situaciones de riesgo y fortalecer las investigaciones.

El Operativo Otomí forma parte de una estrategia de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender los delitos de alto impacto y reforzar la seguridad en diferentes municipios mexiquenses.

Las autoridades señalaron que las acciones continuarán en los puntos considerados prioritarios y que se mantendrá la coordinación entre las instituciones participantes.

El objetivo, de acuerdo con el reporte oficial, es fortalecer las labores de prevención, investigación y persecución de los delitos, además de atender las zonas donde se registra una mayor incidencia de homicidios dolosos.

De esta manera, el Operativo Otomí inició con presencia en 34 municipios del Estado de México y con un despliegue de más de 6 mil elementos, como parte de las acciones de seguridad que realizan las autoridades federales, estatales y municipales en la entidad.