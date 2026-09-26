Lanza Cuauhtémoc plan en apoyo a familias buscadoras

Cuauh La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, narró que ninguna madre ni padre debería de salir a buscar a sus hijas o hijos, sin aprender a recorrer Fiscalías, hospitales, calles ni terrenos. (Especial)

La alcaldía Cuauhtémoc presentó un plan para apoyar a las familias buscadoras de personas desaparecidas, con la finalidad de acercar a las víctimas a las autoridades para acelerar su proceso jurídico y también dar difusión de fichas de búsqueda.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, narró que ninguna madre ni padre debería de salir a buscar a sus hijas o hijos, sin aprender a recorrer Fiscalías, hospitales, calles ni terrenos.

Tampoco, dijo la edil, ninguna madre tendría que pegar una fotografía en un poste preguntando si alguien ha visto a la persona.

“Pero esa es la realidad que viven miles de familias en nuestro país y frente a esta realidad hay dos opciones, voltear hacia otro lado o involucrarnos y aquí nosotras decidimos involucrarnos”, dijo la alcaldesa.

En primer lugar, la administración de Cuauhtémoc creará una oficina de atención de acompañamiento a familias buscadoras, con abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, donde las familias recibirán atención especializada, con orientación, canalización y vinculación.

“Donde no tengan que empezar desde cero cada vez que necesiten apoyo, porque es bastante doloroso contar una y otra vez lo que han vivido, lo que han pasado como para obligarlas a repetirlo”, mencionó la edil.

También se ofrecerán espacios de la alcaldía para hacer reuniones, talleres y actividades que fortalezcan el acompañamiento y que las familias puedan reunirse para trabajar.

Del mismo modo la alcaldía apoyará en la impresión y difusión de fichas de búsqueda. Para ello, en octubre se construirá un espacio de la memoria en el Monumento a la Madre, donde se colocarán todas estas fichas de búsqueda.

“Porque detrás de cada foto hay una vida, hay un nombre, hay una historia y hay alguien que sigue esperando un abrazo”, añadió Rojo de la Vega.

Adicionalmente se ofrecerán jornadas de autocuidado. “Ustedes llevan tanto tiempo cuidando, buscando, sosteniéndose unas a otras”. Para eso, se buscarán más acuerdos con hoteles para apoyar a las familias que acuden a la Ciudad de México por alguna diligencia relacionada con su búsqueda.

“Buscar ya es suficientemente difícil como para que además ustedes se preocupen dónde dormir”.

“Sé que ninguna oficina, ningún programa les devolverán los días, los meses, los años que lleva buscando, pero también sé algo, la indiferencia no puede seguir siendo la respuesta, ustedes han hecho demasiado solas, han buscado donde otros no han buscado, han preguntado cuando otros dejaron de preguntar, han seguido caminando cuando seguramente hubo días que ya no podía más y muchas veces han terminado siendo el trabajo que debieron hacer las instituciones”, concluyó la alcaldesa.