Vinculan a proceso a extorsionador que amenazó de muerte a dueño de mudanzas en Tlalpan

Detenido Luis "N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso de Luis “N”, sujeto que extorsionó al dueño de un negocio de mudanzas y su padre, en la colonia Pedregal de San Nicolás, alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con la investigación, en febrero de 2025 la víctima recibió una llamada de un número desconocido, en la que un hombre le exigió dinero por “derecho de piso” y lo amenazó de muerte. En marzo, Luis “N” acudió al negocio acompañado de dos mujeres y presuntamente exigió el pago de 50 mil pesos, sin que la víctima entregara el dinero.

El 11 de octubre de 2025, Luis “N” habría regresado al establecimiento acompañado de otras cinco personas, quienes portaban armas de fuego. El grupo aparentemente amenazó, golpeó y apedreó a la víctima y a sus familiares para exigir 300 mil pesos al dueño del negocio y otros 300 mil a su madre.

Locatarios de la zona intervinieron para auxiliar a los afectados. Cuando el grupo intentó huir, el padre de la víctima se colocó frente al vehículo para impedir su paso y habría sido atropellado por Luis “N”. Ese mismo día se presentó la denuncia ante la Fiscalía y se otorgaron medidas de protección a las víctimas, las cuales, informaron las autoridades, permanecen vigentes.

Posteriormente, el 14 de julio de 2026, el padre de la víctima se encontraba en el negocio cuando observó a Luis “N” circular a bordo de una motocicleta sin placas. Al pasar frente al establecimiento, el imputado lo habría amenazado de muerte para exigirle dinero nuevamente.

Tras la nueva amenaza, el 15 de julio el padre de la víctima amplió su entrevista. Junto con las entrevistas recabadas a víctimas y testigos, diligencias de reconocimiento y trabajos de campo de la Policía de Investigación (PDI), permitió al agente del Ministerio Público solicitar y obtener una orden de aprehensión contra Luis “N” el 30 de julio, la cual fue ejecutada por agentes de la PDI el 21 de septiembre en la alcaldía Tlalpan.

Durante la audiencia celebrada el 22 de septiembre, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Luis “N” por extorsión agravada continuada. Además, le impuso prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.