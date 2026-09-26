Atienden con “Limpia Cuauhtémoc” calles de la Roma Sur

Cuauh "Limpia Cuauhtémoc" en Roma Sur. (Especial)

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezó al equipo conformado por más de 300 trabajadoras y trabajadores de distintas áreas de la Alcaldía Cuauhtémoc, quienes se concentraron en la colonia Roma Sur para atender distintos puntos de la colonia junto con vecinas y vecinos, desde cruces peatonales y luminarias hasta drenaje, árboles y calles.

En la jornada de Limpia Cuauhtémoc se balizaron tres mil 258 metros lineales de pasos peatonales, 320 metros de balizamiento vehicular y 369 metros de guarniciones, entre otras acciones de mantenimiento urbano.

“Limpia Cuauhtémoc: estamos en la colonia Roma Sur balizando, cambiando luminarias, podando, haciendo cruces seguros, con el vactor para los drenajes”, dijo la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega durante su recorrido, que inició en la intersección de Jalapa y Aguascalientes.

También se desazolvaron 280 metros lineales de drenaje con equipo Vactor, se limpiaron 18 accesorios hidráulicos y se revisaron cuatro pozos de visita. En las calles se hicieron 15 metros cuadrados de bacheo.

El alumbrado público sumó tres reparaciones de circuitos, tres reconexiones de luminarias, dos instalaciones o cambios de lámparas y ocho cambios de fotocelda. Además, se retiraron 130 metros de cableado en desuso.

En las áreas verdes se podaron 10 árboles, se hicieron nueve podas de formación, tres de arbustos y 40 metros lineales de seto. También se retiraron tres palmeras muertas, se podaron 20 metros cuadrados de pasto y se realizaron trabajos de limpieza y recolección de residuos.

“Está todo el equipo, muchas trabajadoras y trabajadores que nos regalan su mañana de sábado, pero también vecinas y vecinos que nos acompañan, que trabajan de la mano con nosotras para seguir recuperando espacios públicos”, señaló la alcaldesa, quien estuvo acompañada por la diputada Frida Guillén.