Capacita IECM a COPACOS de GAM para prevenir y atender la violencia contra la mujer

Curso Curso del IECM a COPACOS para prevenir la violencia contra la mujer. (IECM)

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) realizó el taller “Democracia Libre de Violencia: Claves para Prevenir y Atender la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, dirigido a integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) de Gustavo A. Madero, con el propósito de brindar herramientas para fortalecer sus liderazgos, ejercer sus derechos e identificar situaciones de violencia.

Durante la apertura, la consejera Maira Melisa Guerra Pulido destacó que las participantes cuentan con conocimientos y experiencias adquiridos mediante el trabajo cotidiano en sus comunidades, al conocer necesidades, fortalezas y problemáticas territoriales. Subrayó que ese liderazgo constituye un aporte invaluable para la participación ciudadana y la vida democrática de la Ciudad de México, por lo que debe reconocerse y acompañarse.

“Desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México, nos interesa saber cuáles son los temas que consideran prioritarios para sus labores como COPACO, para que sigan capacitándose y dialogando en futuros encuentros”, resaltó.

Señaló que las mujeres que han participado históricamente en la atención de asuntos comunitarios y en la gestión de necesidades ante autoridades, conforme han incrementado su presencia en espacios públicos, políticos y de participación ciudadana, se ha visibilizado la violencia que enfrentan, a la cual se le ha puesto nombre para identificarla, prevenirla y combatirla oportunamente.

Guerra Pulido enfatizó que formar parte de una COPACO no implica tolerar agresiones ni ceder los espacios de participación conquistados por las mujeres. Por ello, invitó a las asistentes a aprovechar las herramientas proporcionadas durante el taller para reconocer manifestaciones de violencia política contra las mujeres en razón de género y contar con elementos que les permitan actuar frente a estas situaciones.

La consejera informó que este año se programaron dos talleres, uno realizado previamente en Iztapalapa y el correspondiente a Gustavo A. Madero, con la intención de recoger experiencias, identificar áreas de mejora y perfeccionar contenidos para futuras ediciones dirigidas a integrantes de las COPACO.

Asimismo, invitó a las participantes a expresar, mediante una encuesta de satisfacción, los temas que consideren prioritarios para fortalecer sus labores comunitarias. Reiteró que el IECM mantiene disposición para escuchar sus inquietudes y experiencias, así como para incorporar propuestas que permitan ampliar la capacitación y generar nuevos espacios de diálogo, aprendizaje e intercambio entre quienes participan activamente en sus comunidades.

El evento, organizado por la Dirección de política de género y derechos humanos contempló dos bloques de trabajo: el primero, dedicado a la violencia política contra las mujeres en razón de género en el contexto de las COPACO; y el segundo, centrado en liderazgo y herramientas para la incidencia comunitaria. Ambos espacios incluyeron la participación de las asistentes, intercambio de experiencias y momentos de escucha para favorecer aprendizajes colectivos.