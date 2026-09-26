Detienen a líder de “Los Poca Vida”, aliados de “Los Tanzanios” en Iztacalco y BJ

Detenidos Alberto “N”, Lizeth “N”, un menor de edad de 16 años y Víctor “N". (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a Alberto “N”, de 46 años, presunto líder de “Los Poca Vida”, en la alcaldía Benito Juárez.

Los “Poca Vida” es una célula criminal descendiente del grupo “Los Tanzanios”, quienes mantienen un enfrentamiento por el territorio con integrantes del grupo “Anti Unión Tepito”.

“Los Tanzanios” tienen presencia en la alcaldía Iztapalapa, Iztacalco y Benito Juárez, así como en los municipios de Chalco de Díaz Covarrubias y Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México.

Asimismo, fueron detenidos Lizeth Viridiana “N”, de 41 años, presunta pareja sentimental de Alberto Guevara Lara y principal colaboradora, dedicada a la compra, venta y distribución de narcóticos. Además, fueron arrestados Dilan Hernández Romero, de 16 años, presunto hijo de Alberto Guevara Lara y encargado de la venta de droga; y Víctor Guevara Lara, de 49 años, hermano de Alberto Guevara.

Las autoridades obtuvieron órdenes de aprehensión para intervenir los domicilios donde operaban los “Poca Vida”, por lo que se desplegó un operativo simultáneo.

Para dar cumplimiento a una de las órdenes de cateo, los oficiales ingresaron a un domicilio ubicado en la calle 2, colonia Agrícola Pantitlán, donde aseguraron 78 dosis de cocaína, 20 dosis de marihuana, 200 gramos de la misma sustancia a granel y dos equipos telefónicos.

La segunda intervención ocurrió en la calle Bengala, colonia Zacahuitzco, donde los uniformados aseguraron 24 dosis de marihuana, un kilogramo de la misma hierba a granel y 25 gramos de cocaína en piedra.

Por estos hechos, fueron detenidos Alberto “N”, Lizeth “N”, un menor de edad de 16 años y Víctor “N” quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Además, las autoridades informaron que Alberto “N”, líder de “Los Poca Vida”, cuenta con antecedentes delictivos en 1998, 2006 y 2009, por los delitos de pornografía infantil, violencia familiar y lesiones, mientras que el detenido de 49 años de edad cuenta con antecedentes en 1998, 2000, 2006, 2007 y 2011, por los delitos de lesiones, robo agravado en pandilla y daño a propiedad ajena.

La titular de la Fiscalía capitalina, Bertha Alcalde, confirmó que el grupo delictivo “Los Tanzanios” es de las células criminales con más operación en el delito de despojo en la Ciudad de México.

Golpes a “Los Tanzanios”

La última detención relevante hacia el grupo delictivo “Los Tanzanios” ocurrió el pasado 23 de septiembre, con la captura de Irving Ricardo “N”, alias “El Irving”, uno de los líderes del grupo criminal, dedicado a cometer delitos como extorsión, secuestro, cobro de piso y narcomenudeo, con operación en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco.

También fueron detenidos Eduardo “N”, alias “El Perico” y Edgar “N”, integrantes del mismo grupo delictivo.

En el mismo mes, la SSC arrestó a José Enrique “N”, alias “El Topo”, generador de violencia e integrante de “Los Tanzanios”. “El Topo” es señalado del delito de narcomenudeo, en la hipótesis de posesión con fines de comercio.

Antes, en julio del 2026, detuvo a Nicolás “N”, alias “El Nico”, fundador del grupo delictivo “Los Tanzanios”, considerado uno de los principales generadores de violencia en la zona oriente de la capital. Este sujeto es señalado por su probable participación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, además de secuestro y extorsión.

Nicolás “N” fue detenido por primera vez en septiembre del 2023, tras un cateo en la colonia Agrícola Oriental, con 292 dosis de droga en polvo, así como una bolsa más de la misma sustancia a granel.

“Los Tanzanios” también participan en despojos en distintos puntos de la capital y se consolidó como la célula de invasores más poderosa en la zona oriente.

El dirigente de las invasiones es Nicolás “N”, alias “El Nico”, fundador del grupo delictivo. Este sujeto fue ascendido a líder del grupo criminal cuando Manuel “N”, el entonces jefe fue detenido en el año 2005. A partir del crecimiento de “Los Tanzanios”, comenzaron a ser perseguidos por las autoridades debido a que sus integrantes son responsables de múltiples homicidios, secuestros, extorsiones, cobro de piso, venta y distribución de droga, así como de despojo y el control de hoteles dedicados a la prostitución.

También se encuentran vinculados a proceso Erik “N”, alias “El Ojos”, e Itzayanna “N”, miembros del grupo señalados de narcomenudeo, en la modalidad de posesión con fines de comercio, y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.