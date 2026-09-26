Rescatan en Ecatepec deportivo para personas con discapacidad

El gobierno de Ecatepec realizó trabajos de rehabilitación en el Deportivo para Personas con Discapacidad “Adrián Paz Velázquez”, ubicado en la colonia Industrias Ecatepec, con el objetivo de mejorar las instalaciones de este espacio que atiende aproximadamente a 400 personas, de las cuales alrededor de 200 tienen alguna discapacidad.

Durante una visita al deportivo, la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, conoció las condiciones del inmueble y apoyó las acciones de rehabilitación que se realizaron en el lugar.

Lorena Arellano Riasgo, usuaria de silla de ruedas e integrante del grupo de rugby “Ecatelocos”, relató que días antes había solicitado a la alcaldesa visitar el deportivo, petición que finalmente fue atendida.

La deportista explicó que el inmueble tiene más de 20 años de antigüedad y es único en su tipo dentro del municipio, ya que ofrece diferentes actividades y servicios dirigidos a personas con discapacidad y a la población en general.

Arellano Riasgo agradeció a la presidenta municipal por atender la petición y pidió que se mantenga la atención hacia este sector de la población.

“Ya vinieron, hicieron mejoras, lo cual le agradezco que me haya tomado en cuenta”, expresó la integrante de “Ecatelocos”, grupo que además de practicar rugby realiza actividades para enseñar a personas con discapacidad el uso correcto de la silla de ruedas.

Entre los trabajos realizados en el deportivo se encuentra la impermeabilización del inmueble, rehabilitación de los sanitarios, pintura de la cancha de basquetbol e instalación de nuevos juegos infantiles.

Zuri Cruz Reyes, subdirectora de Proyectos Especiales de la Dirección de Obras Públicas de Ecatepec, informó sobre las labores realizadas para mejorar las condiciones del espacio deportivo.

Por su parte, Guadalupe Sánchez Hernández, enlace deportivo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Ecatepec de Morelos (Imcufideem) y maestra de educación especial, señaló que el deportivo recibe aproximadamente a 400 personas.

Del total de usuarios, alrededor de 200 tienen alguna discapacidad y utilizan las instalaciones para realizar actividades deportivas, recreativas y de atención especializada.

El deportivo ofrece servicios de medicina general, medicina alternativa, psicología, rehabilitación y atención psicopedagógica de educación especial. También cuenta con actividades como baile de salón, jazz, gimnasio, zumba, educación para adultos y danza folclórica.

Las autoridades municipales señalaron que la rehabilitación busca que las personas puedan contar con un espacio adecuado para realizar estas actividades.

Durante la jornada, Azucena Cisneros también acudió a la colonia La Agüita, ubicada en la zona alta de la Sierra de Guadalupe, donde se realizaron trabajos de limpieza en una barranca localizada sobre avenida Rancho Viejo.

Trabajadores municipales participaron en el retiro de residuos y materiales acumulados en el cauce, con el objetivo de recuperar el espacio y permitir el paso natural del agua.

En el lugar, personal de Desarrollo Urbano y Protección Civil suspendió la construcción de un cuarto que se encontraba dentro del área natural.

La presidenta municipal explicó que se trata de un escurrimiento natural que, de acuerdo con las autoridades, fue invadido debido a la venta irregular de lotes, situación que provocó que algunas viviendas quedaran ubicadas en zonas consideradas de riesgo.

Cisneros Coss señaló que es necesario atender estos espacios para reducir riesgos para las familias que viven en las partes altas de Ecatepec.

“Esto no puede ser, no lo podemos permitir porque no podemos tener en riesgo a tanta gente”, afirmó la alcaldesa.

La presidenta municipal agregó que su administración continuará con trabajos de limpieza y recuperación de barrancas, principalmente en las zonas altas del municipio.

De esta manera, el Gobierno de Ecatepec realizó acciones tanto para mejorar un espacio deportivo destinado a personas con discapacidad como para atender una zona natural que cumple una función en el escurrimiento de agua.

Las autoridades municipales señalaron que continuarán con este tipo de intervenciones para mejorar los espacios públicos y atender zonas donde puedan existir riesgos para la población.