Torres Piña reúne a fundadores obradoristas y suma estructura de Celeste Ascencio

Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, sostuvo un encuentro con la senadora Reyna Celeste Ascencio, integrantes de su estructura y fundadoras y fundadores del movimiento en distintas regiones de Michoacán.

Durante la reunión, los participantes hablaron sobre la organización y unidad de quienes forman parte del movimiento, además de la importancia de mantener el trabajo en las comunidades del estado.

La senadora Reyna Celeste Ascencio llamó a las personas que integran su estructura a cerrar filas con Torres Piña, en un mensaje centrado en la organización de cara a los próximos retos políticos de Michoacán.

Ascencio señaló la necesidad de mantener la unidad entre quienes forman parte del movimiento y trabajar de manera coordinada para defender los principios que dieron origen al obradorismo.

Durante el encuentro también se abordó el escenario político que enfrenta Michoacán y la importancia de fortalecer la organización territorial.

La senadora planteó ante sus simpatizantes la necesidad de mantener una estructura activa en las diferentes regiones del estado, con el propósito de continuar con el trabajo político y social.

Por su parte, Torres Piña reconoció la trayectoria de las mujeres y hombres que participaron en la construcción del movimiento desde sus comunidades.

El coordinador estatal destacó que muchas de estas personas comenzaron a participar desde los primeros años del movimiento y han mantenido su presencia en diferentes regiones de Michoacán.

Torres Piña señaló que la unidad se fortalece cuando quienes han trabajado durante años en sus comunidades se encuentran para compartir experiencias y establecer objetivos comunes.

También destacó la importancia de continuar llevando el proyecto de transformación a los distintos municipios del estado y mantener cercanía con la ciudadanía.

El encuentro reunió a integrantes de la estructura de Celeste Ascencio y a fundadoras y fundadores obradoristas provenientes de diferentes regiones de Michoacán.

Durante la reunión, se planteó la necesidad de mantener la organización y el trabajo territorial como parte de las actividades del movimiento en la entidad.

Los participantes coincidieron en la importancia de continuar con la coordinación entre los distintos grupos y estructuras que forman parte de este espacio político.

Torres Piña sostuvo que la participación de quienes han construido el movimiento desde las comunidades representa un elemento importante para mantener la organización en el estado.

Asimismo, hizo un reconocimiento al trabajo realizado por las personas que durante años han participado en actividades de organización y difusión de los principios del movimiento.

La reunión también permitió establecer un acercamiento entre la estructura de la senadora Reyna Celeste Ascencio y el equipo encabezado por Torres Piña.

Con este encuentro, ambos grupos mostraron disposición para trabajar de manera coordinada en las diferentes regiones de Michoacán y mantener la comunicación con sus bases.

El coordinador estatal reiteró que uno de los principales objetivos será fortalecer la unidad entre quienes participan en el movimiento y continuar con el trabajo en territorio.

Por su parte, los integrantes de la estructura de Celeste Ascencio manifestaron su disposición para sumarse a las tareas de organización y acompañar las actividades que se desarrollen en los municipios.

La reunión se realizó este 26 de septiembre en Morelia, en un contexto de preparación y organización política de los distintos grupos que participan en la defensa de la transformación en Michoacán.

De esta manera, Torres Piña y Celeste Ascencio mantuvieron un encuentro con militantes y simpatizantes de distintas regiones, con un llamado a conservar la unidad y fortalecer el trabajo comunitario.

El encuentro concluyó con el compromiso de mantener la coordinación entre las estructuras y continuar con las actividades de organización en el estado.