Agradecen apoyo para operación médica en Atizapán

Una familia de Atizapán agradeció el apoyo económico recibido para poder realizar una operación médica a uno de sus integrantes, de acuerdo con un mensaje dirigido al presidente municipal Emilio Salas Perea.

María Ophelia Torres Ramírez expresó su agradecimiento por la ayuda que recibió para atender la situación de salud de su papá. En su mensaje, también reconoció el respaldo de las personas que forman parte del equipo de trabajo del funcionario.

La familiar explicó que el apoyo económico fue destinado a la operación de su padre, por lo que decidió enviar un mensaje para agradecer la ayuda recibida durante este proceso.

“Le envío un cordial saludo y al mismo tiempo un agradecimiento por el apoyo económico que nos brindó para la operación de mi papá”, señaló Torres Ramírez.

Además del apoyo recibido, María Ophelia Torres Ramírez agradeció a todo el equipo de trabajo por la atención que brindaron a su familia y por el respaldo que recibieron durante este momento.

El mensaje también incluyó un reconocimiento hacia las personas que participaron en la ayuda, a quienes la familiar agradeció por el apoyo proporcionado.La situación se relaciona con una familia de Atizapán que enfrentó la necesidad de contar con recursos económicos para atender una operación médica. Para la familia, este respaldo representó una ayuda para poder continuar con el proceso de atención de su padre.

Además del agradecimiento por el apoyo económico, María Ophelia Torres Ramírez envió un mensaje de buenos deseos para Celso Torres, a quien deseó que su intervención médica fuera exitosa y que pudiera tener una pronta recuperación “Deseándole que esta intervención sea un éxito y principalmente una pronta recuperación”, expresó. La familiar concluyó su mensaje agradeciendo nuevamente al presidente Emilio Salas Perea y a su equipo de trabajo por el apoyo que recibió su familia.

El testimonio destaca la importancia que puede representar el apoyo económico para las familias que atraviesan situaciones relacionadas con la salud y que necesitan cubrir gastos derivados de una operación. En este caso, María Ophelia Torres Ramírez reconoció públicamente la ayuda que recibió para que su papá pudiera someterse a una intervención médica. La familia también aprovechó el mensaje para expresar sus buenos deseos a Celso Torres y pedir que el procedimiento médico tuviera resultados favorables.

El documento donde se encuentra el testimonio no proporciona información sobre el monto del apoyo económico, el diagnóstico del paciente, el hospital donde se realizó la operación o el tipo de intervención médica que recibió. Tampoco se detallan las circunstancias por las que la familia solicitó el apoyo. Sin embargo, el mensaje de María Ophelia Torres Ramírez deja constancia del agradecimiento hacia quienes participaron en el respaldo otorgado.

De esta manera, el caso refleja una situación en la que una familia de Atizapán recibió apoyo económico para enfrentar los gastos de una operación médica, al mismo tiempo que se hizo un llamado a continuar acompañando al paciente durante su recuperación. Finalmente, María Ophelia Torres Ramírez reiteró su agradecimiento y envió un cordial saludo a Emilio Salas Perea y a su equipo de trabajo, mientras que para Celso Torres expresó sus deseos de éxito en su intervención y una pronta recuperación.