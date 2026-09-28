El museo del Metro que guarda la historia de la ciudad bajo tierra

Museo del metro

Para millones de personas, el Metro es parte de la rutina: entrar a una estación, esperar el tren, hacer un transbordo y continuar el trayecto. Pero en Mixcoac existe un espacio donde ese recorrido cotidiano puede convertirse en un viaje por la historia de la Ciudad de México.

Se trata del Museo del Metro, ubicado en la estación Mixcoac de la Línea 12, un espacio inaugurado en 2016 para conservar y difundir la historia del Sistema de Transporte Colectivo, además de acercar a los usuarios a distintas expresiones del arte y la cultura.

El museo cuenta con siete salas en las que se reúnen materiales que permiten conocer desde la planeación y construcción de las primeras líneas hasta la evolución de la identidad visual del Metro. También alberga fotografías, piezas arqueológicas recuperadas durante las obras y una colección de boletos que recorre distintas etapas del sistema.

Primeros trazos del Metro

En la Sala 1, una colección de planos inéditos muestra parte del proceso de planeación y construcción de estaciones de las primeras líneas. Son documentos que permiten observar el Metro antes de que existieran los túneles, andenes y estaciones que hoy forman parte del paisaje cotidiano de la ciudad.

La Sala 2 complementa este recorrido con fotografías de las obras de construcción, la inauguración del sistema y los primeros años de funcionamiento. Las imágenes también muestran cómo el Metro comenzó a incorporarse a la vida cotidiana de los capitalinos.

Pero la historia que cuenta el museo no se limita a trenes y estaciones.

Arqueología

La Sala 4, realizada en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, presenta la exposición Objetos Cotidianos, integrada por piezas arqueológicas recuperadas durante excavaciones relacionadas con la construcción de las distintas líneas del Metro.

Los objetos funcionan como testimonios de las transformaciones de la ciudad y de las sociedades que la habitaron. Son, de alguna manera, fragmentos de otras épocas que aparecieron mientras se construía una de las obras de infraestructura más importantes de la capital.

El arte viaja en Metro

Otra de las salas está dedicada a “La Cultura va por delante”, una muestra que reúne obras de algunos de los artistas mexicanos más destacados de la segunda mitad del siglo XX, entre ellos Raúl Anguiano, Alfredo Zalce, Leonora Carrington, José Luis Cuevas, Manuel Felguérez, Vicente Rojo, Vlady, Rufino Tamayo y Francisco Toledo.

El museo también conserva materiales relacionados con Imagen México, propuesta artística del arquitecto Eduardo Terrazas que formó parte de la inauguración del Sistema de Transporte Colectivo en 1969.

Y si hay algo que resulta difícil separar de la experiencia de viajar en Metro son sus símbolos. La Sala 6 está dedicada al trabajo del diseñador Lance Wyman, responsable del proceso creativo detrás de los logotipos, la tipografía y la señalización que permitieron identificar las estaciones y que terminaron convirtiéndose en parte de la identidad visual de la ciudad.

Museo del metro

De los boletos a la memoria

La historia también está guardada en objetos aparentemente sencillos. La Sala 7 reúne una colección de boletos y tarjetas de acceso que permite seguir la evolución del Metro desde su inauguración en 1969.

Además de las exposiciones, el museo ha sido sede de talleres, conferencias, presentaciones de libros, conciertos, funciones de teatro y danza, así como visitas guiadas.

El Museo del Metro puede visitarse de martes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, mientras que los sábados y domingos abre de 11:00 a 14:00 horas. Su acceso forma parte de la oferta cultural del propio sistema de transporte.