Naucalpan reúne a familias y artistas en encuentro cultural

El Gobierno de Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya, llevó a cabo el encuentro “Unidos por la Danza Cultural y Dancístico”, una actividad que reunió a familias, artistas y representantes de distintas comunidades en el Auditorio Isidro Fabela.

Durante la jornada, habitantes del municipio pudieron disfrutar de diferentes expresiones artísticas como la danza, la música, el canto y el folklore, además de conocer el trabajo que realizan diversos artistas y agrupaciones de Naucalpan.El encuentro tuvo como uno de sus principales objetivos generar un espacio para que los artistas naucalpenses pudieran compartir su talento con la población y mostrar parte del trabajo que realizan en diferentes disciplinas.

La actividad también buscó acercar las expresiones culturales a las familias del municipio y promover la participación de personas de distintas edades. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno Municipal, en el encuentro participaron niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres y personas adultas mayores, quienes formaron parte de una jornada dedicada a la cultura y a la convivencia.

A lo largo del evento se presentaron diferentes agrupaciones y artistas naucalpenses, quienes utilizaron el escenario para mostrar sus habilidades mediante la danza, la música, el canto y diferentes expresiones relacionadas con el folklore. La presencia de las familias también permitió que el Auditorio Isidro Fabela se convirtiera en un espacio de convivencia entre los habitantes, quienes pudieron acercarse a las actividades artísticas realizadas por personas de distintas comunidades.

La danza fue una de las principales expresiones presentes durante el encuentro, aunque también se contó con música y canto, lo que permitió presentar diferentes formas de expresión cultural. El Gobierno Municipal señaló que este tipo de actividades contribuyen a fortalecer la convivencia, la identidad y el sentido de comunidad entre los habitantes de Naucalpan. Además, se destacó la diversidad de expresiones artísticas que forman parte de la vida del municipio y que son representadas por agrupaciones y artistas locales.

Para los participantes, estos espacios representan una oportunidad para mostrar su trabajo ante la población y, al mismo tiempo, acercar las actividades culturales a personas que buscan conocer o participar en alguna disciplina artística. La realización del encuentro también busca impulsar la participación de diferentes sectores de la población, sin importar la edad, para que las actividades culturales puedan ser disfrutadas por niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

El evento se desarrolló en el Auditorio Isidro Fabela, uno de los espacios utilizados para actividades públicas y culturales en Naucalpan. Ahí, las familias pudieron observar las presentaciones y acompañar a los artistas que participaron durante la jornada. A través de estas actividades, el Gobierno de Naucalpan señaló que continuará impulsando espacios culturales accesibles para la población y oportunidades para el talento naucalpense.

La administración municipal también destacó la importancia de reconocer las distintas expresiones artísticas que existen en las comunidades y generar espacios donde puedan ser compartidas con otros habitantes. El encuentro “Unidos por la Danza Cultural y Dancístico” permitió reunir en un mismo espacio distintas disciplinas y a personas de diferentes edades, con la finalidad de disfrutar de la cultura y fortalecer la convivencia.

De esta manera, Naucalpan continúa promoviendo actividades relacionadas con la danza, la música, el canto y el folklore, mientras busca brindar espacios para que los artistas locales puedan presentar su trabajo ante la comunidad. La jornada concluyó como un espacio de convivencia familiar y reconocimiento al talento artístico de Naucalpan, destacando la participación de agrupaciones y habitantes que forman parte de la diversidad cultural del municipio.