Clínica Condesa GAM supera 60% de avance; prevén concluirla en noviembre





La construcción de la nueva Clínica Especializada Condesa en Gustavo A. Madero registra un avance superior a 60 por ciento y deberá estar concluida en la tercera semana de noviembre, de acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.

La obra se desarrolla en un predio de 8 mil 255 metros cuadrados y contempla una inversión de más de 85 millones de pesos.

La clínica será la tercera sede del sistema Condesa en la capital, después de las ubicadas en Cuauhtémoc e Iztapalapa, y la primera que se construye en 10 años. Su apertura llevará por primera vez estos servicios especializados al norte de la ciudad y está prevista para alrededor del 1 de diciembre, Día Mundial del Sida.

El proyecto contempla 38 consultorios y una superficie construida de aproximadamente 2 mil 650 metros cuadrados, distribuida en edificios para consulta externa, admisión, laboratorios, salud mental y servicios generales. La infraestructura permitirá concentrar en un solo sitio servicios que actualmente requieren traslados entre distintas instalaciones.

Clínica Condesa GAM supera 60% de avance; prevén concluirla en noviembre

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto informó que dos de los principales edificios ya están prácticamente levantados, mientras que el inmueble destinado a laboratorios se encuentra en etapa de cimentación.

“Hemos pasado ya el 60 por ciento de avance”, señaló, y agregó que la dependencia cuenta con un plazo de aproximadamente 50 días para terminar los trabajos.

Clínica Condesa GAM supera 60% de avance; prevén concluirla en noviembre

Un laboratorio integral para evitar traslados

La nueva clínica contará con un laboratorio de mil 22 metros cuadrados. Ahí se concentrarán estudios de hematología, química sanguínea, bacteriología, coprología, inmunología, serología, pruebas rápidas de VIH, carga viral y conteo de células CD4, además de un laboratorio especializado para tuberculosis.

También habrá servicios de imagenología con rayos X, ultrasonografía y densitometría ósea. De acuerdo con el director ejecutivo del Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH Sida de la Ciudad de México, Nick Finkelstein Mizrahi, la integración de estos servicios permitirá que los pacientes realicen sus estudios en el mismo lugar.

Clínica Condesa GAM supera 60% de avance; prevén concluirla en noviembre

“Una persona no tiene que ir a varios lugares para tomarse todos sus estudios”, explicó durante el recorrido por la obra. El laboratorio, añadió, será uno de los principales elementos de la nueva sede y permitirá dar seguimiento integral a las personas con VIH.

La clínica ofrecerá 17 servicios especializados de prevención y atención de salud sexual. Entre ellos estarán pruebas rápidas y diagnóstico confirmado de VIH, infectología, medicina interna, tratamiento antirretroviral y entrega gratuita de medicamentos.

También se atenderán sífilis y otras infecciones de transmisión sexual, hepatitis B y C, y se ofrecerán servicios de salud mental, consejería, atención psicológica y atención a víctimas de violencia sexual.

Clínica Condesa GAM supera 60% de avance; prevén concluirla en noviembre

El espacio contará además con atención con perspectiva de género y derechos humanos para personas trans, no binarias y de la diversidad sexual.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada explicó que el modelo busca que una persona pueda prevenir, realizarse una prueba, obtener un diagnóstico, recibir tratamiento y medicamentos, así como dar seguimiento a su condición “de manera gratuita, confidencial y sin discriminación”.

Actualmente, las Clínicas Condesa atienden a más de 26 mil personas con VIH, de acuerdo con las cifras expuestas durante el recorrido. Asimismo, alrededor de 19 mil personas reciben tratamiento de profilaxis preexposición, o PrEP, para prevenir el VIH.

Prevención y atención para el norte de la ciudad

La nueva sede forma parte de una estrategia más amplia denominada Sistema Condesa, que incluye las clínicas especializadas y las llamadas Estaciones Condesa, instaladas en espacios como Utopías y Casas de las Tres R’s para acercar pruebas, orientación, consejería y tratamientos preventivos.

El subsecretario de Salud Pública, Mauricio López Manning, explicó que la ubicación de la tercera clínica se definió después de consultar a usuarios sobre dónde necesitaban contar con servicios más cercanos.

El objetivo, dijo, es atender no sólo a habitantes de Gustavo A. Madero y otras zonas del norte de la capital, sino también a población del nororiente del Estado de México que actualmente acude a las clínicas existentes.

“Quien quiera, no importa dónde viva, pueda recibir atención contra el VIH, SIDA y otras ITS, de manera gratuita”, afirmó.

La jefa de Gobierno señaló que la nueva sede será la Clínica Condesa más grande de la ciudad y sostuvo que su función no será únicamente atender enfermedades, sino fortalecer la prevención.

El sistema ofrece PrEP para personas que buscan prevenir el VIH y PEP, tratamiento posterior a una posible exposición.

Clara Brugada también dijo que las Clínicas Condesa atienden actualmente a más de 25 mil personas con terapia antirretroviral, han diagnosticado y tratado a más de 2 mil personas con hepatitis C y este año han otorgado PrEP a más de 17 mil personas, según las cifras presentadas durante el acto.

La obra incluye además 3 mil 882 metros cuadrados de superficie de vegetación, la conservación de 45 árboles existentes y una cisterna pluvial de 97 metros cuadrados para captar agua de lluvia y utilizarla en el riego de áreas verdes y, bajo control manual, en sanitarios de edificios de alta demanda.

Brugada planteó como meta que la capital avance hacia una ciudad libre de contagios por VIH en 2030 y llamó a reducir el estigma alrededor de la enfermedad.

“Indetectable es igual a intransmisible”, sostuvo, en referencia a que las personas con VIH que reciben tratamiento y mantienen una carga viral indetectable no transmiten el virus por vía sexual.

Para el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano la llegada de la clínica representa la ampliación de servicios especializados hacia una zona de la ciudad que, afirmó, ha enfrentado rezagos históricos. El proyecto, sostuvo, permitirá acercar infraestructura de salud a las poblaciones del norte de la capital.