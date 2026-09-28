Alcalde de GAM visita secundaria donde estudió y entrega apoyos del programa Me Late Mi Uniforme





El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, visitó la Secundaria Técnica N.º 99, plantel en el que cursó parte de su infancia, como parte de las actividades del programa “Me Late Mi Uniforme”.

La Secundaria Técnica N.º 99 forma parte de las 400 escuelas beneficiadas por este programa, mediante el cual se contempla la entrega de uniformes y tenis a aproximadamente 130 mil estudiantes de escuelas públicas de la demarcación.

En la visita, Janecarlo Lozano dirigió un mensaje a las y los estudiantes, en el que destacó la importancia de que continúen con sus estudios y establezcan metas para su futuro.

Alcalde de GAM visita secundaria donde estudió y entrega apoyos del programa Me Late Mi Uniforme

“Sueñen en grande. Estas aulas son el comienzo de todo lo que pueden llegar a ser”, expresó el alcalde ante la comunidad estudiantil.

La alcaldía señala que el programa busca beneficiar de manera universal a estudiantes de escuelas públicas de Gustavo A. Madero, sin establecer diferencias relacionadas con los ingresos de las familias o la colonia en la que residan.

La visita también tuvo un componente personal para el alcalde, quien regresó al plantel en el que cursó parte de su formación escolar antes de ocupar el cargo público.