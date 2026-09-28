CDMX y Edomex avanzan hacia un C5 Metropolitano

Los gobiernos de Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero e Hidalgo acordaron fortalecer la coordinación interestatal en materia de seguridad, intercambio de inteligencia y combate a delitos como homicidio, robo de vehículos, extorsión y robo de combustible, durante la séptima Reunión Interestatal de Coordinación por la Paz y la Seguridad.

El encuentro tuvo como anfitriona a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, quien expuso una reducción en los homicidios dolosos registrados en la entidad. Informó que el promedio diario pasó de 3.1 casos en enero a 1.8 en agosto, lo que representa una disminución de 51.5 por ciento.

La mandataria explicó que los resultados están relacionados con el incremento de acciones de investigación y procuración de justicia. Los cateos aumentaron 53 por ciento y las órdenes de aprehensión 16 por ciento. En el caso del robo de vehículos, señaló una reducción de 17 por ciento respecto al año anterior.

Morelos también reportó avances en infraestructura de vigilancia, con 30 arcos carreteros, 163 cámaras lectoras de placas, mil 304 cámaras estatales y 448 puntos de monitoreo.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó que la coordinación entre entidades resulta indispensable debido a que “el fenómeno delictivo no tiene fronteras”. Informó que los delitos de alto impacto en la capital disminuyeron 62 por ciento desde 2019 y 8 por ciento respecto de 2025.

En homicidio, dijo, la reducción es de 52 por ciento desde 2019 y de 8 por ciento frente al año pasado. Añadió que agosto fue el mes con menos homicidios en la capital durante los últimos 20 años. El robo de vehículos, indicó, disminuyó 20 por ciento: de 37 unidades robadas diariamente en 2019 a 13 actualmente.

En la reunión también se planteó la posibilidad de crear una policía metropolitana con participación de las entidades y la Guardia Nacional, además de avanzar en el proyecto de un C5 Metropolitano entre la Ciudad de México y el Estado de México.

La gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, señaló que el Estado de México mantiene una tendencia a la baja en homicidios y robo de vehículos. Tras un episodio reciente en el que se registraron 15 homicidios en un solo día, explicó que se implementó el operativo denominado TOMI, acompañado de análisis de inteligencia y coordinación con la Guardia Nacional.

En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado informó sobre 990 detenciones en flagrancia, 633 órdenes de aprehensión ejecutadas y 114 personas detenidas por homicidio cali