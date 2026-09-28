Tlalnepantla invita al Croquetón para apoyar el bienestar animal

El municipio de Tlalnepantla se sumará este sábado 3 de octubre a la jornada “Croquetón, Caminata por el Bienestar Animal”, una actividad que busca promover el cuidado y la protección de los animales, además de reunir alimento y otros productos para apoyar a perros y gatos.

La jornada forma parte del programa “Atención a las Causas”, impulsado a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y busca involucrar a la población en acciones relacionadas con el bienestar de los animales que forman parte de muchas familias.

De acuerdo con la convocatoria, el evento comenzará a las 8:00 horas en la Plaza Cívica Dr. Gustavo Baz Prada, donde se realizará una caminata enfocada en promover el cuidado responsable de los animales de compañía.

La invitación está dirigida a las familias que quieran participar junto con sus mascotas y disfrutar de las diferentes actividades que se prepararon para esta jornada. Entre ellas se encuentra una pasarela de disfraces caninos, por lo que los participantes podrán llevar a sus perros caracterizados.

También se contempla una premiación para quienes participen. Entre los reconocimientos se encuentra un premio al mejor disfraz, además de la entrega de kits para mascotas, sujetos a disponibilidad, y una medalla conmemorativa para los asistentes.

Como parte de las actividades también se realizará una Feria de Bienestar Animal, en la que se ofrecerán diferentes servicios y espacios relacionados con el cuidado de las mascotas.

Entre las actividades anunciadas se encuentran una boda canina, cumpleaños en manada, un mercadito pet-friendly, vacunación y desparasitación, F otoDog 360, adopción responsable y talleres de bienestar animal.Uno de los principales objetivos de la jornada es reunir alimento para perros y gatos mediante el Croquetón. Por ello, las autoridades invitaron a la ciudadanía a realizar donaciones en los diferentes centros de acopio que estarán disponibles.

Las personas interesadas podrán donar croquetas empaquetadas y selladas, alimento húmedo en sobre o lata, así como premios o snacks para mascotas. La convocatoria señala que estos productos serán recibidos para apoyar las acciones de bienestar animal. La campaña busca también recordar a la población la importancia de brindar a los animales una alimentación adecuada, atención veterinaria y condiciones de vida dignas. De igual manera, se promueve la adopción responsable como una alternativa para que perros y gatos encuentren un hogar.

Además de las actividades recreativas, la jornada pretende generar un espacio de convivencia entre las familias y sus mascotas, al mismo tiempo que se fomenta una mayor conciencia sobre la responsabilidad que implica tener un animal de compañía. Para participar en el evento, los interesados deberán realizar previamente su registro mediante el código QR incluido en la convocatoria. También podrán consultar los centros de acopio más cercanos para llevar sus donaciones.

Con esta actividad, Tlalnepantla busca sumar a la ciudadanía a las acciones de bienestar animal y promover una cultura de cuidado y respeto hacia perros y gatos, considerados parte importante de muchas familias. La invitación es a participar este 3 de octubre a partir de las 8:00 horas en la Plaza Cívica Dr. Gustavo Baz Prada y contribuir con alimento, premios o snacks para las mascotas que lo necesiten.