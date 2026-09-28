Se reúne Rojo de la Vega con más de 2 mil mujeres para atender y prevenir violencia de género

Cuauht Algunas de las asistentes compartieron sus testimonios, historias y la experiencia y cómo han salido adelante al recibir apoyo de la estrategia “Reacción Violeta". (FGJCDMX)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó un encuentro con mujeres de la demarcación en el que presentó las acciones de su administración para prevenir y atender la violencia de género, y convocó a las presentes a construir una red de acompañamiento entre vecinas.

La alcaldesa sostuvo que su gobierno es el más feminista de este país y subrayó que “los derechos de las mujeres no son un favor, la seguridad no es un privilegio y los apoyos no son caridad”. Añadió que la libertad de una mujer no puede depender del dinero que tenga, del lugar donde viva ni de que un funcionario decida creerle, pues salir de la violencia exige protección, oportunidades y una red que no la abandone.

En la reunión, algunas de las asistentes compartieron sus testimonios, historias y la experiencia y cómo han salido adelante al recibir apoyo de la estrategia “Reacción Violeta”, obteniendo apoyo psicológico y legal durante sus procesos en contra de sus agresores.

“Somos un gran equipo. Dos mil historias de resistencia”, expresó la edil, quien pidió a las mujeres voltear a ver a la que tenían al lado y decirle: “No estás sola”. Explicó que muchas de ellas quizá han sacado adelante solas a sus familias, han cuidado a otros sin que nadie les pregunte cómo están, o han tenido que vencer el miedo y reconstruir su vida. “Mírenla, mírense y díganle literalmente: no estás sola. Esa es nuestra fuerza: cuando nos reconocemos, nos creemos, nos acompañamos”, afirmó.

En ese marco, enumeró los programas de su administración, entre ellos Reacción Violeta, que opera las 24 horas para proteger a mujeres en riesgo y con el cual, se han puesto a 50 agresores tras las rejas; los Puntos Violeta, más de 550 espacios donde pueden ser escuchadas, orientadas y acompañadas; apoyos sociales para mujeres cuidadoras que sostienen familias enteras; el programa social contra la violencia “Avánzale”, con seguimiento a cada caso hasta que se haga justicia, y el Centro de Formación para Mujeres “Las Amazonas”, donde encuentran capacitación y herramientas para construir su propio futuro, empoderarse y ser cada vez más independientes. Todos totalmente gratuitos y abiertos para cualquier mujer que lo necesite.

Finnalmente, Rojo de la Vega reafirmó el compromiso con las mujeres, creando espacios seguros de acompañamiento y protección para todas quienes habitan y transitan esta demarcación.