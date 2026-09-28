Vinculan a proceso a “El Rapero” de “La Anti Unión Tepito” y a dos menores por narcomenudeo y portación de arma

Detenido Jaime "N", alias "El Rapero". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso de Jaime “N”, alias “El Rapero”, y a tres adolescentes, presuntos miembros del grupo delictivo conocido como “La Anti Unión Tepito”.

“El Rapero” es señalado por su probable participación en delitos contra la salud y cohecho y los dos adolescentes por delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, tras su detención el 17 de septiembre de 2026 en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los antecedentes de la detención, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), durante recorridos de vigilancia en la colonia Morelos, observaron a tres personas que manipulaban dos armas de fuego y diversas dosis de narcóticos.

A estos sujetos les fueron asegurados una pistola calibre nueve milímetros con cuatro cartuchos y un arma larga con cinco cartuchos útiles, así como 98 bolsitas con marihuana, 95 envoltorios con metanfetamina, 99 dosis de cocaína, un teléfono celular, dinero en efectivo y una báscula gramera. Jaime “N” presuntamente ofreció 15 mil pesos a los policías para evitar ser puesto a disposición del Ministerio Público.

Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien incorporó a la investigación las entrevistas de los policías que realizaron la detención, así como dictámenes periciales en fotografía, química y balística.

Por lo tanto, la autoridad judicial vinculó a proceso a los dos adolescentes por delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se fijó 45 días para el cierre de la investigación complementaria y ambos fueron ingresados al Centro Especializado de Internamiento para Adolescentes.

Posteriormente, Jaime “N” fue vinculado a proceso por delitos contra la salud y cohecho; este sujeto permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva y se fijaron dos meses para el cierre de la investigación complementaria.