Huixquilucan supera los 15 mil árboles reforestados durante la temporada de lluvias

Durante la presente temporada de lluvias, el municipiode Huixquilucan ha logrado plantar más de 15 mil árboles en diferentes comunidades y zonas boscosas, como parte de las acciones para conservar las áreas verdes y los recursos naturales de la demarcación.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que las jornadas de reforestación representan un avance en la meta que tiene el gobierno local para preservar las 7 mil 500 hectáreas de bosque que existen en el municipio. De acuerdo con las autoridades municipales, los trabajos de reforestación buscan contribuir al cuidado del medio ambiente, mejorar la calidad del aire y ayudar a regular la temperatura. También se pretende conservar las diferentes especies de flora y fauna que existen en las zonas boscosas de Huixquilucan.

Las jornadas se han realizado con la participación de brigadas forestales, además de fundaciones, empresas y ciudadanos que se han sumado a las actividades durante la temporada de lluvias. Entre las comunidades donde se han llevado a cabo estas acciones se encuentran La Cañada, Piedra Grande, San Juan Yautepec Y Zacamulpa. En estos lugares fueron plantados ejemplares de especies como ocote y oyamel, debido a que pueden desarrollarse en las condiciones de clima húmedo y templado que caracteriza a estas zonas.

La administración municipal señaó que las labores continuarán durante la temporada de lluvias, tanto en áreas protegidas como en algunos espacios urbanos del territorio. Para ello, personal de la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente seguirá realizando actividades de reforestación.

El gobierno municipal también hizo un llamado a los habitantes para participar en las jornadas y conocer las fechas en que se realizarán nuevas actividades. La información se dará a conocer mediante las páginas oficiales y redes sociales de la administración.

La reforestación forma parte de las acciones que el municipio plantea para mantener una importante superficie de su territorio como zona verde. El gobierno local mantiene el objetivo de conservar alrededor del 65 por ciento del territorio municipal con cobertura verde. Además de la plantación de árboles, las autoridades señalaron que es necesario que la población participe en el cuidado de las zonas naturales. Por ello, pidieron evitar tirar basura en los bosques, áreas verdes y espacios donde se realizan las jornadas de reforestación.

Romina Contreras destacó la participación de las brigadas forestales y de los distintos sectores que han colaborado en la plantación de los árboles. La presidenta municipal señaló que alcanzar la cifra de 15 mil ejemplares representa un avance para continuar con la conservación de los bosques del municipio.

Las acciones también forman parte de la campaña de reforestación que se puso en marcha este año. En junio, el gobierno municipal informó que tenía como meta plantar 30 mil árboles endémicos durante 2026, aprovechando principalmente la temporada de lluvias. Con esta meta, los más de 15 mil árboles plantados hasta el momento representan aproximadamente la mitad de los ejemplares que el municipio espera colocar durante este año.

Las autoridades municipales indicaron que continuar con la reforestación permitirá fortalecer las áreas naturales y mantener la vocación forestal de Huixquilucan. Mientras continúan las lluvias, las brigadas forestales seguirán trabajando en diferentes puntos del municipio para ampliar las zonas reforestadas. El gobierno local también pidió a los habitantes cuidar los árboles recién plantados y evitar acciones que puedan afectar su crecimiento. De esta manera, Huixquilucan busca avanzar en sus objetivos ambientales y conservar sus áreas boscosas, con la participación de autoridades y ciudadanos durante las jornadas de reforestación.