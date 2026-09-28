Huracán Polo se dirige a Baja California Sur; prevén impacto durante la tarde o noche

El huracán Polo, categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, mantiene su desplazamiento hacia Baja California Sur y se prevé que toque tierra durante la tarde o noche de este lunes, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mediante su Aviso Meteorológico número 50-26.

De acuerdo con el reporte emitido a las 15:30 horas, a las 15:00 horas el centro del huracán Polo se encontraba a 75 kilómetros al oeste-noroeste de Cabo San Lázaro y a 265 kilómetros al sur-suroeste de Santa Rosalía, Baja California Sur. El fenómeno meteorológico presenta vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 220 kilómetros por hora. Además, mantiene un desplazamiento hacia el noreste a una velocidad de 19 kilómetros por hora.

La Conagua señaló que la circulación del huracán provocará lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en el centro de Baja California Sur y en zonas de la costa y sur de Sonora. También se esperan lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el centro de Sonora. En Sinaloa, principalmente en el norte del estado, así como en el norte y oeste de Chihuahua, se pronostican lluvias muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros. Mientras que en el centro y sur de Baja California se esperan precipitaciones fuertes de entre 25 y 50 milímetros.

Además de las lluvias, el huracán generará fuertes vientos. En Baja California Sur se prevén vientos sostenidos de entre 170 y 190 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de 220 a 240 kilómetros por hora. El oleaje también representará un riesgo para las zonas costeras. En las costas de Baja California Sur se esperan olas de entre ocho y 10 metros de altura, mientras que en la costa sur de Sonora podrían alcanzar de dos a cuatro metros.

La dependencia federal también alertó sobre una posible marea de tormenta de entre 1.5 y 2.5 metros en las costas del centro de Baja California Sur. Asimismo, se prevé que continúen aumentando los vientos, las lluvias, el oleaje y la posibilidad de trombas marinas en la entidad. Ante estas condiciones, las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían provocar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados afectados.

Por ello, la Conagua pidió a la población mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así como seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil. El aviso establece zonas de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta Abreojos hasta Santa Fe y desde Loreto hasta San Juan Bautista, en Baja California Sur. También se mantiene una zona de prevención en Sonora, desde Bahía de Kino hasta Huatabampito.

De igual manera, existe una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán y de prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia, desde Loreto hasta San Evaristo y desde Huatabampito hasta Topolobampo, Sinaloa.

Tormenta tropical Rachel también genera lluvias

El mismo aviso informó sobre la presencia de la tormenta tropical Rachel, cuyo centro se localizó a 380 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 585 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Rachel registró vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora, y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora. Este sistema ocasionará lluvias intensas en zonas de Guerrero y Oaxaca, además de lluvias fuertes en el sur y suroeste de Michoacán. También se esperan vientos y oleaje elevado en las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Las autoridades mantienen zonas de prevención y vigilancia por vientos de tormenta tropical en distintos puntos de las costas de Michoacán y Jalisco. La Conagua recomendó a la población consultar únicamente información oficial y mantenerse pendiente de la evolución de ambos sistemas meteorológicos.