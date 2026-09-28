Sindicatos respaldan a docentes despedidos de la Universidad Rosario Castellanos

Docentes despedidos de la Universidad Rosario Castellanos recibieron el apoyo de varios sindicatos

Universidad Rosario Castellanos — Organizaciones sindicales agrupadas en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) expresaron este lunes su respaldo a Samantha Fouilloux y Javier Gámez Chávez, docentes despedidos de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), en una concentración realizada afuera del plantel Santo Tomás de la institución, ubicado en la alcaldía, Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Algunos de las asociaciones que acudieron al encuentro fueron el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), Sindicato de trabajadores de Metlife (SINTRAMETLIFE) y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), entre otras.

Los representantes sindicales afirmaron que acompañarán a ambos trabajadores en su exigencia de regresar a sus puestos y en el proceso para obtener el reconocimiento legal de la organización sindical que buscan conformar en la UNRC.

La intención de crear un sindicato en la UNRC, motivo del despido de los docentes (Giovanna Morales)

El diputado morenista del Congreso de la Ciudad de México, Juan Rubio Gualito, asistió a la reunión de la UNT y sostuvo que la defensa de los derechos laborales debe ser parte de cualquier proyecto de transformación, por lo que llamó a respaldar tanto el regreso de Fouilloux y Gámez Chávez como el reconocimiento de su organización sindical.

“Nosotros no somos mucho de formas, no nos interesa mucho con quién nos tengamos que pelear. Nos vamos a pelear por las y los trabajadores”, declaró Rubio Gualito.

Por ello, el funcionario capitalino se identificó como trabajador sindicalizado. Asimismo, indicó que los trabajadores tienen el derecho de organizarse para defender sus intereses y reiteró que acompañará las acciones que sean necesarias en este caso.

Condiciones dignas

Los docentes esperan ser reinstalados al ser violados sus derechos laborales (Giovanna Morales)

Samantha Fouilloux agradeció el apoyo de las organizaciones sindicales y reafirmó que tanto ella como su compañero fueron separados de la Universidad Rosario Castellanos, en represalia por ser partícipes en la formación de un sindicato.

La docente reconoció la importancia de la universidad como proyecto educativo y subrayó que la ampliación de oportunidades para que los jóvenes cursen estudios universitarios deben acompañarse de condiciones laborales dignas para el personal docente y administrativo.

Por su parte, Javier Gámez Chávez comunicó que las condiciones en las que trabajan los profesores son fundamentales para el funcionamiento de la universidad y calificó como “violencia antisindical” la situación derivada de los despidos.

El docente enfatizó que la consolidación de la universidad no debe limitarse a incrementar la matrícula, ya que requiere fortalecer tanto su proyecto pedagógico como su estructura administrativa.

UNRC rechaza señalamientos

Los señalamientos de los docentes surgen por un conflicto con autoridades de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, por sus separaciones y por el intento de conformar un grupo sindical.

Anteriormente, directivos de la institución rechazaron que exista una confrontación con los trabajadores y negaron que las separaciones hayan obedecido a represalias por la actividad sindical. La instalación apuntó que las decisiones laborales respondieron a cuestiones ligadas con el desempeño y el cumplimiento de obligaciones, por lo que rechazó las acusaciones de hostigamiento.

Durante el mitin, los trabajadores reiteraron su llamado a las autoridades universitarias para establecer un diálogo abierto y público. Asimismo, las organizaciones sindicales manifestaron que continuarán respaldando a ambos docentes.

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