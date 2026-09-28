Sustituyen 180 durmientes en tramo Aragón-Oceanía de L5 del Metro





El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro inició la sustitución de 180 durmientes de madera que se encontraban en estado de obsolescencia en la interestación Aragón-Oceanía de la Línea 5, como parte de las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de la red.

Los trabajos se llevan a cabo durante las madrugadas, fuera del horario de servicio, por lo que no se prevén afectaciones a los usuarios. En esta intervención, las piezas de madera serán reemplazadas por nuevos durmientes sintéticos.

La zona intervenida corresponde a la vía de enlace entre las líneas 5 y B, utilizada para el traslado de trenes de la Línea B hacia la Línea 5, principalmente cuando son enviados a talleres para mantenimiento.

Esta vía también es empleada para maniobras y para movilizar trenes sin pasajeros hacia estaciones de mayor demanda de la Línea B. Asimismo, puede utilizarse cuando se establece un servicio provisional entre Oceanía y Politécnico, o entre Oceanía y Pantitlán, en la Línea 5.

Además de la sustitución de los durmientes, los trabajadores del Metro realizan labores de compactación del balasto, material que se encuentra debajo de las vías, así como la verificación de las medidas geométricas de los rieles.

El organismo señaló que estas actividades forman parte del programa continuo de mantenimiento de las instalaciones fijas, con trabajos realizados en distintos puntos de la red para conservar las condiciones de operación de las vías.

El Metro agregó que las labores son ejecutadas directamente por trabajadores del organismo y se programan en horarios que permiten mantener el servicio regular para los usuarios.