Nike After Dark Tour CDMX 2026: Fechas, horarios y sede para recoger el paquete de competencia

Nike After Dark Tour 2026 CDMX es una de las siete ciudades en las que se llevará a cabo el evento (Nike)

El medio maratón Nike After Dark Tour se acerca. Podrás recoger tu kit y acceder a otras experiencias que Nike tiene preparadas para las asistentes a partir de este lunes 28 de septiembre.

¿Cuándo recoger mi kit para el Nike After Dark Tour?

El Nike After Dark Tour es un medio maratón de 21 kilómetros exclusivamente para mujeres. Ciudad de México es una de las siete ciudades en el mundo donde Nike organiza el evento. Es la segunda ocasión en que este evento toma lugar en la capital mexicana después de la edición del año pasado. Se llevará a cabo el próximo 3 de octubre. La salida será en el Monumento a la Revolución y tomará Paseo de la Reforma para luego ingresar a Bosque de Chapultepec, en el cual se rodeará a los lagos mayores para regresar de nuevo por Reforma hasta el punto de partida.

El registro para el evento concluyó con un entradas agotadas y durante los próximos días se estarán entregando los kits y números de corredora. El kit incluye una pulsera de corral, otra pulsera para acceder a la celebración y la camisa oficial del evento.

Podrás recoger tu paquete en la tienda oficial de Nike ubicada en Fray Pedro de Gante 4, en su intersección con la avenida Francisco I. Madero. Los horarios para la recolección del equipo necesario serán los siguientes:

28 de septiembre: 11:00 a 21:00 horas.

29 de septiembre: 10:00 a 21:00 horas.

30 de septiembre: 10:00 a 21:00 horas.

1 de octubre: 10:00 a 21:00 horas.

2 de octubre: 7:00 a 12:00 horas.

Es necesario llevar la confirmación de tu inscripción y una identificación oficial vigente de manera obligatoria para recoger todo. También es importante tomar en cuenta que no puedes recoger tu número de corredora el mismo día de la carrera.

La tienda además contará con la Expotique. Está se llevará a cabo en toda la tienda y se contarán con distintos módulos que ofrecerán experiencias únicas que te ayudarán a prepararte para la carrera. En el primer piso de la tienda encontrarás Bra Fitting, prueba de calzado y experiencias inmersivas en los probadores. En el segundo estará el módulo Nike By You, que te permite comprar tus accesorios favoritos y personalizarlos con los logos del evento,así como también podrás diseñar pósters conmemorativos y acceder a módulos de belleza. Ambos pisos contarán con lugares para tomarse fotos que si compartes en redes sociales podrán hacerte acreedora a premios en compras a partir de mil 500 pesos.

En caso de que desees recolectar tu número y recorrer los módulos, anticipa tu visita pues se estima un mínimo de 90 minutos.