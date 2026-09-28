Topilejo contará con nueva sede para servicios urbanos y atención ciudadana

La alcaldía Tlalpan puso en marcha la Territorial E en San Miguel Topilejo, con el objetivo de acercar los servicios urbanos y la atención ciudadana a los habitantes de este pueblo, informó la alcaldesa Gaby Osorio.

La Territorial E contará con personal y maquinaria propia

La nueva sede contará con personal, cuadrillas, maquinaria y herramientas propias para atender reportes relacionados con bacheo, poda y mantenimiento urbano, como parte del esquema de cinco Territoriales implementado por la demarcación para descentralizar su operación.

Gaby Osorio señaló que la creación de estas sedes responde a la extensión territorial de Tlalpan y a las diferencias en las necesidades de sus colonias, pueblos y comunidades. Indicó que durante 2027 se prevé reforzar la capacidad de atención con más camiones de volteo, maquinaria para trabajos de bacheo y suministro de mezcla asfáltica.

“Creamos las territoriales para atender las necesidades principales de la gente. Hoy es un honor inaugurar esta territorial de la mano del pueblo”, expresó durante el acto realizado con habitantes y autoridades comunales de San Miguel Topilejo.

Anuncian obras hidráulicas y proyectos para Topilejo

A lo largo de la jornada, la alcaldesa destacó también la coordinación con los gobiernos federal y capitalino para atender necesidades históricas de la zona. Entre los proyectos mencionó la Utopía de Topilejo, la nueva Estación de Bomberos y una obra hidráulica que tendrá una inversión superior a 80 millones de pesos por parte del Gobierno de la Ciudad de México.

Los trabajos hidráulicos comenzarán próximamente y se mantienen acciones coordinadas con la Secretaría de Gestión Integral del Agua para mejorar la distribución y el suministro, además de preparar medidas ante los periodos de sequía previstos para 2027.

Topilejo contará con nueva sede para servicios urbanos y atención ciudadana

Movilidad y rehabilitación de infraestructura en Topilejo

En materia de movilidad, informó que la alcaldía trabaja con autoridades capitalinas en el análisis de alternativas para mejorar los accesos y salidas de Topilejo. Los estudios correspondientes serán presentados posteriormente al Gobierno de la Ciudad de México.

Además, adelantó que durante los primeros meses de 2027 se prevé intervenir la zona de Cruz Blanca con concreto hidráulico y sustituir tuberías en puntos donde se han registrado fugas. Estas obras, explicó, buscan reducir las afectaciones ocasionadas por las corrientes de agua durante la temporada de lluvias.

Como parte de las actividades, Gabriela Osorio también reinauguró el Auditorio Comunal de Topilejo, que fue rehabilitado con trabajos en pisos, sanitarios, luminarias, cancelería e instalaciones generales.

La alcaldesa sostuvo que el propósito de las nuevas Territoriales es ampliar la presencia operativa de la alcaldía en los pueblos y comunidades de Tlalpan, mediante atención directa y servicios urbanos más cercanos a la población.