“Se trata de fortalecer al movimiento”, respalda Héctor Santana nombramiento de Jasmine Bugarín

Héctor Santana respalda el nombramiento de Jasmine Bugarín como representante de la 4T en Nayarit (Jennifer Garlem)

“No estamos buscando figurar siempre, se trata de fortalecer al movimiento, y si hoy nuestro movimiento tomó esta determinación, yo lo asumo”, fueron las palabras que Héctor Santana dijo a los medios de comunicación durante la designación de Jasmine Bugarín como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Nayarit.

Lo anterior, luego de que se diera a conocer que Héctor fue el aspirante que obtuvo el primer lugar en las encuestas, pero por tema de paridad de género será Jasmine Bugarín quien represente a la cuarta transformación en esa entidad.

“En Jasmine veo a una mujer con mucha capacidad, con experiencia y estoy seguro de que va a dar los mejores resultados. Yo me voy a encargar de que el movimiento este fuerte en Nayarit. No hay titubeos, hay responsabilidad y compromiso”, afirmó.

También aseguró que está entregado “enteramente al movimiento”, que ha dado resultados desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“He puesto a disposición del partido si quiere que regrese a mis funciones (como alcalde de Bahía de Banderas) o si quieren que siga en licencia para seguirles ayudando en la responsabilidad que ellos determinen. Estoy entregado al movimiento”.

Para finalizar, destacó que lo que él busca es que le vaya bien a los pueblos.