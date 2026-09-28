¿Quién cuida las prendas empeñadas en el Monte de Piedad? Sucursales están “abandonadas” y sin vigilancia en la CDMX

¿Dejadas a su suerte? Sucursales del Monte de Piedad, como la de Miguel Ángel de Quevedo en la CDMX, están solas y sin vigilar. (Héctor Gutiérrez Trejo)

Entre personas en situación de calle, comercios ambulantes y basura, algunas de las más de 300 sucursales del Monte de Piedad, las cuales resguardan los bienes empeñados de miles de usuarios en todo el territorio nacional, fueron dejadas a su suerte a casi un año de que iniciara la huelga que mantiene paralizada la institución.

En un recorrido realizado por LA CRÓNICA DE HOY en distintos puntos de la Ciudad de México, se pudo constatar que, salvo la sede central de la institución, donde se mantiene el plantón principal en el Centro Histórico, el resto de los locales se halla en el total abandono, sin personal de seguridad, del sindicato o incluso de la policía capitalina,

Frente al antiguo y deteriorado edificio de Círculo 33, un histórico billar de la capital del país que cerró sus puertas y ahora se encuentra abandonado, rodeado de personas en situación de calle que incluso hacen sus necesidades corporales a un lado de las cajas de cartón sobre las que duermen, se encuentra la sucursal del Monte de Piedad de la colonia Doctores.

Salvo avisos pegados por el sindicato y por la propia institución, con excepción de algunas horas en la semana, en la que una persona se coloca en una silla a hacer guardia en la puerta, la mayor parte del día no hay ninguna persona que cuide o vigile las instalaciones del local, el cual se encuentra en la avenida Cuauhtémoc, a unos pasos del Metro Hospital General y la colonia Roma.

Monte de Piedad Las sucursales de la institución llevan abandonadas un año desde que la huelga estalló en 2025. (Especial)

Misma situación de la sucursal ubicada en calzada de Tlalpan, con dirección hacia el Centro Histórico, donde las cortinas metálicas cerradas con candado son la única protección que impide que los bienes empeñados de las y los mexicanos sean hurtados o rapiñados ante la falta de vigilancia.

El local del Monte de Piedad localizado en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, al sur de la capital mexicana, también es rodeado de un silencio espectral: no hay ninguna persona que vigile o cuide, al menos por fuera, las instalaciones de la institución.

“Las y los trabajadores del Nacional Monte de Piedad I.A.P. manifestamos total respaldo al compañero Lic. M. Arturo Zayún González, secretario general, y al Comité Ejecutivo Nacional en este movimiento de huelga por el respeto a los derechos laborales”, dice uno de los avisos colocados en esa sucursal.

Paralelo a los mensajes del sindicato, hay avisos institucionales del patronato del Monte de Piedad en los que se le pide disculpas a las y los usuarios, además de que se explican los métodos de pago y los lugares en los que se pueden realizar los depósitos.

“Es muy importante guardar sus comprobantes para cualquier aclaración futura. Les sugerimos tomar una fotografía o sacar una copia fotostática para garantizar la conservación de la información”, señala la pancarta.

“Continuaremos informándoles sobre cada avance que tengamos y cada decisión que tomemos. Nuestro compromiso es honrar la relación que hemos construido juntos durante 250 años; una relación basada en la confianza, la cercanía y el acompañamiento”.

Sucursales descuidadas A 10 meses del inicio de la huelga, locales del Monte de Piedad sufren la falta de mantenimiento, como el localizado frente a la Central de Autobuses de Guadalajara. (Héctor Gutiérrez Trejo)

Además de las sucursales de la CDMX, en otras partes del país, como en Guadalajara, los locales del Monte de Piedad lucen abandonados y derrotados por la falta de mantenimiento, como el que se halla frente a la Central de Autobuses de la capital tapatía.

Pese a ello, la institución ha reiterado en distintos canales oficiales que las prendas están resguardadas en bóvedas a las que nadie puede acceder por mandato judicial, por lo que se encuentran seguras y a salvo, listas para ser devueltas a los usuarios que hallan saldado sus adeudos una vez que concluya el paro laboral.

A un año de la huelga… ¿cómo van las negociaciones en el Monte de Piedad?

Este jueves se cumplirá el primer aniversario de la huelga del Monte de Piedad, la cual mantiene paralizada a la institución, así como cerradas las más de 300 sucursales que tiene a nivel nacional.

El conflicto, que inició el 1 de octubre de 2025 tras diferencias entre el sindicato encabezado por Arturo Zayún y el patronato respecto a diversos derechos laborales, como el contrato colectivo de trabajo, ahora está en cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual deberá analizar la legalidad del mismo.

En tanto, al interior del Sindicato, hay divisiones internas entre algunos trabajadores, que acusan a Zayún y al Comité Ejecutivo Nacional de querer postergar la huelga el mayor tiempo posible.