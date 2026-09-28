Dueño de panaderías en Nuevo León e hijo del Presidente de Olinalá: ¿Quién estuvo detrás de las trampas “antiosos” de San Pedro?

Michael Zenkl, director de Panem. El director de la panadería de Nuevo León, salió a declarar en un video que publicó en la cuenta oficial de Panem, mismo que después borró. (Redes Sociales)

El director de la cadena de panaderías Panem, Michael Zenkl, salió a dar declaraciones acerca del tema sobre las trampas “antiosos” que se repartieron en la colonia Olinalá de San Pedro en Nuevo León. Estas tablas con clavos que según en su declaración, buscaban solo ahuyentar, pero no afectar a los animales permanentemente, son una medida que ya ha sido atacada por organizaciones, activistas y servicios que han logrado que se retiren estos artefactos.

¿Cuándo comenzó la medida de las tablas antiosos en San Pedro?

La medida fue dada a conocer el sábado 26 de septiembre de 2026, impulsada por la mesa directiva de la colonia Olinalá en San Pedro, quienes se encargaron de regalar las tablas a los vecinos de la localidad.

Al mismo tiempo, al darse a conocer la distribución de las trampas y su instalación por parte de los vecinos sanpetrinos, la Dirección de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León dio a conocer por medio de un comunicado que reprobaban las acciones, por lo que pidió que se retiraran las tablas y que los responsables dejaran de distribuirlas.

Cabe señalar además, que el oso negro americano, es una especie protegida bajo la norma NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que en caso de causarle daño a una especie, puede significar desde uno a 9 años de cárcel y hasta tres mil días de multa. Esto de acuerdo a Prodefensa Animal AC (Prodan).

¿Qué dijo Michael Zenkl acerca de la medida de las tablas con clavos antiosos?

En un video publicado en la cuenta oficial de la cadena Panem, mismo que después fue borrado, Michael Zenkl salió a declarar, como director de la panadería, acerca del tema sobre las trampas antiosos, reconociendo que era una medida que podía parecer “medieval”, agradeciendo que la conversación pudiera florecer en la ciudad.

“La tabla con clavos se ve medieval, se ve salvaje, eso lo entiendo, parece que las personas que los pusieron quieren lastimar a los osos, quieren que sufran”.

Además, estas mismas trampas habían sido sugeridas para tanto el cuidado de la población de la colonia como de los mismos osos, cuya situación podía verse afectada de peor manera en caso de tener que ser relocalizados al entrar en una vivienda. Asimismo, la medida fue sugerida a partir de tomar como ejemplo lo que se hace en Colorado en Estados Unidos.

”Durante la última semana se propuso el tema de la tabla con clavos en la colonia, se investigó y se vio que en otros lugares, por ejemplo en Colorado, es una medida que se usa para poder alejar a los osos y que se usa por personas que no quieren hacerle daño permanente al oso, pero si quieren tenerlos fuera de la casa”.

Dentro del video, también mencionó que dichas tablas con clavos ya han sido retiradas, pues fue mal visto por autoridades, reiterando su agradecimiento a la apertura de la discusión sobre si es correcto hacer uso de estos artefactos. Igualmente aclaró que él no es el Presidente de la colonia Olinalá, sino su padre, pues se llaman de la misma manera, lo que generó confusión.