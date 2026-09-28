CENATRA busca incrementar donación de órganos y agilizar traslado a hospitales receptores

Cenatra El Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra),busca incrementar el número de donantes de órganos y tejidos, para avanzar a un México sin lista de espera

Rosa Erro Aboytia, directora general del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), resaltó la importancia de fortalecer el trabajo de la Secretaría de Salud, centros y consejos estatales de trasplantes, instituciones de salud y hospitales autorizados, a fin de lograr ampliar las oportunidades de donación y trasplante en México.

Enfatizó que para avanzar en ese objetivo, es necesario reducir las brechas de acceso, fortalecer la infraestructura y el personal de los hospitales y contar con información oportuna en el Registro Nacional de Trasplantes que permita tomar mejores decisiones.

Asimismo, planteó la necesidad de actualizar el marco normativo para incorporar nuevas modalidades de donación y tecnologías de preservación de órganos, avances que requieren condiciones de seguridad, infraestructura y calidad para su aplicación en los hospitales.

En este sentido, es importante mencionar que en lo que va de este año se han realizado 4,602 trasplantes y registrado 1,657 procesos de donación, sin embargo, la lista de espera aún es larga, cifra que representa un incremento de 4% respecto al 2025.

Sin embargo, la lista de espera de personas que en nuestro país están en espera de un órgano y/o tejido a fin de lograr mejorar su calidad de vida ronda las 20 mil personas, más las que año con año se van sumando a la misma.

En este contexto, durante el Curso Nacional Avanzado de los Procesos de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante, Erro Aboytia precisó que de los 4,602 trasplantes: 1,914 fueron de riñón, 2,422 de córnea, 217 de hígado, 39 de corazón, siete de pulmón, tres de páncreas y riñón, y uno de páncreas.

“No es como trabajar por la meta del número, sino por la meta de toda esta gente que está esperando”, expresó al tiempo que reconoció el esfuerzo de los equipos médicos y de coordinación que participan en cada proceso de procuración, traslado y trasplante de órganos y tejidos.

Lo que se busca, sostuvo, es lograr incrementar la tasa de donación de órganos de personas fallecidas, ya que entre los obstáculos identificados están el traslado oportuno de órganos, las negativas familiares y la liberación de anuencias en casos médico-legales en los que procede la donación.

Para atender el reto de los traslados, destacó el trabajo con las entidades federativas para fortalecer la Red Nacional y agilizar la llegada de los órganos a los hospitales receptores, conforme a los tiempos que requiere cada procedimiento.

El CENATRA, resaltó, realiza acciones de capacitación y coordinación con las fiscalías para facilitar la liberación oportuna de anuencias cuando se cumplan los requisitos correspondientes. Añadió que es necesario brindar información clara y respetuosa a las familias para resolver dudas sobre la donación.

Recordó además, que los establecimientos donde se realizan los procesos de de donación, trasplante o banco de tejidos requieren licencias otorgadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

El Curso Nacional Avanzado de los Procesos de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante hacia un Modelo Mexicano, busca mediante sesiones teóricas, simulación clínica y práctica quirúrgica experimental, actualizar los conocimientos del personal que participa en estos procesos.

La capacitación incluye la detección y el mantenimiento del donante, la comunicación con las familias, así como la preservación y el traslado de órganos, a fin de que el personal aplique y comparta lo aprendido en sus hospitales para avanzar hacia “un México sin lista de espera”.